”Toivon tunnustelija Rinteeltä nyt totisesti viisautta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo muistuttaa talouden vaaran merkeistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo listaa Twitterissä ”harmillisia viestejä”.

– ikääntyminen uhkaa räjäyttää sote-kustannukset, BKT:n kasvu ja sote-menojen kehitys ovat erisuuntaisia. Pk-yritykset menossa kohti suhdannekuoppaa, vienti takkuaa ja kuluttajien luottamus heikkenee, Wallinheimo toteaa.

– Toivon tunnustelija (Antti) Rinteeltä nyt totisesti viisautta, hän jatkaa.

Hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Rinne tapaatänään maanantaina vihreiden, vasemmistoliiton, Rkp:n ja kokoomuksen eduskuntaryhmiä. Sunnuntaina Rinne keskusteli kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja keskustan ryhmien kanssa.

Antti Rinteen mukaan tavoitteena on löytää toinen isompi puolue mukaan hallituspohjaan vielä maanantain aikana.

– Tänään on vuorossa neljä puoluetta. Minulla on tavoitteena löytää se toinen isompi puolue joka tapauksessa. Se ratkaisee sen, millainen kokoonpano hallitukseen on tulossa, Rinne kommentoi maanantaina puolueensa eurovaaliohjelman julkistamistilaisuudessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi sunnuntaina puolueen olevan tarvittaessa valmis hallitusvastuuseen. Kaikkonen kertoi myös, että puolue mahtuisi samaan hallitukseen vasemmistoliiton kanssa.

Kokoomuksesta on puolestaan linjattu, ettei edellytyksiä hallitusyhteistyölle vasemmistoliiton kanssa ole. Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kertoi sunnuntaina, etteivät talouspoliittiset näkemyserot ole ainoa este kokoomuksen ja vasemmistoliiton hallitusyhteistyölle.

Satonen kuvasi vasemmistoliiton vetäneen eduskunnan puolustusvaliokunnassa koko vaalikauden ”täysin omaa linjaansa suhteessa muihin puolueisiin”.

– Kuinka tällaisen puolueen kanssa joku porvaripuolue voisi lähteä samaan hallitukseen, Satonen kysyi.

Kokoomuksen veteraanipoliitikko Ben Zyskowicz kehotti puolestaan Verkkouutisten BenTV:ssä Antti Rinnettä varautumaan ”kokoomuksen rukkasiin”, jos hän aikoo kutsua vasemmistoliiton neuvotteluihin.

Hänen mukaansa kokoomuksen ja vasemmistoliiton on vaikea löytää yhteistä säveltä talous- ja veropolitiikassa.

– Olen tutustunut vasemmistoliiton vastaukseen Rinteelle. Pakko todeta, että vasemmistoliiton ajatukset siitä, mitä uuden hallituksen pitäisi tehdä ja olla tekemättä, eroavat kokoomuksen ajatuksista kuin yö ja päivä.

Harmillisia viestejä. Ikääntyminen uhkaa räjäyttää sote-kustannukset, BKT:n kasvu ja sote-menojen kehitys ovat erisuuntaisia. Pk-yritykset menossa kohti suhdannekuoppaa, vienti takkuaa ja kuluttajien luottamus heikkenee. Toivon tunnustelija Rinteeltä nyt totisesti viisautta. — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) May 6, 2019