”Toivoisin, että” – näin Sanna Marin on 39 kertaa toivonut

Nuo ovat pääministerin ja SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin viimeaikaisia lausuntoja. Uusin niistä oli hänen Ylen Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina esittämänsä toivomus ripeämmästä rokotustahdista.

Sanna Marinilla on tapana ”toivoa” hyvin useissa lausunnoissa ja haastatteluissa. EK:n johtava asiantuntija Jukka Manninen on twiitannut keräämänsä 39 Marinin julkisuudessa esittämää toivomusta, joiden lista näkyy alla.

Monet toiveista ovat aiemmilta vuosilta, mutta Mannisen mukaan kyseinen esitystapa näyttää päässeen vauhtiin viime vuonna.

– ”Toivon / toivoisin / olisin toivonut” näyttäisi olevan yksi Marinin viestinnän maneereista, sen verran osumia sen käytöstä viime vuosilta löytyy – niin suurissa kuin pienemmissäkin asioissa, Jukka Manninen twiittaa.

Hänen twitter-ketjussaan esitetään toivomus, että pääministeri korvaisi toivoa-verbin käytön tehdä-verbillä.

Pääministerin kyselytunnilla Sanna Marin on näköjään toivonut ripeämpää rokotustahtia.

”Itsekin toivoisin, että tämä rokotustahti olisi ripeämpi”

Marinilla on raivostuttava tapa kommentoida asioita passiivissa, ikään kuin hän olisi vain sivustaseuraaja. Eikä media haasta yhtään. Hänhän on PÄÄMINISTERI, tämä on hänen vastuullaan oleva asia.

