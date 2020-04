”Toiveet asumisesta eivät kohtaa realiteettien kanssa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pientaloteollisuuden mukaan pientalot on unohdettu kasvukeskusten kaavoituksessa.

Pientaloteollisuus ry:n tuoreen selvityksen perusteella asuminen omakotitalossa saattaa tulla kerrostalo- ja rivitaloasumista edullisemmaksi. Yhdistys toivookin, että myös omakotitontteja kaavoitettaisiin riittävästi.

Pientaloteollisuuden huhtikuussa tekemän asumiskulukyselyn perusteella omakotitalossa asuja saa euroillaan enemmän neliöitä verrattuna muihin asumismuotoihin. Kyselyllä selvitettiin omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasukkailta keskimääräisiä asumiseen liittyviä kuluja kuukaudessa.

Saadun datan mukaan omakotitalossa keskimääräiset asumiskulut ovat 3,5 euroa neliömetriltä, mikä tarkoittaa tyypillisessä 146 neliömetrin talossa 511 euroa kuukaudessa. Rivitalossa kulut ovat 5,7 euroa neliömetriltä eli esimerkiksi 87 neliömetrin rivitaloasunnossa 435 euroa kuukaudessa. Kerrostalossa asumiskulu on 7,6 euroa neliömetriltä, eli 75 neliön huoneistossa yhteensä 570 euroa kuukaudessa.

– Omakotitaloasuminen mielletään kalliiksi vaihtoehdoksi, joka sopii vain hyvätuloisille ja kasvukeskusten ulkopuolelle. Näin ei kuitenkaan tilastojen valossa ole, toteaa Pientaloteollisuuden hallituksen puheenjohtaja Jari Malkamäki.

Pientaloteollisuuden tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Vuonna 2019 rakennetuista asunnoista kuitenkin vain 25 prosenttia oli omakoti-, rivi- tai ketjutaloja.

– Suomalaisten toiveet asumisesta eivät kohtaa asumisen realiteettien kanssa. Väärän hintamielikuvan lisäksi yksi syy on se, että kasvukeskusten kaavoituksessa on unohdettu pientalot. Omakotiasuminen sopii asumismuodoksi kuitenkin myös kaupunkeihin ja on kustannuksiltaan edullisempaa kuin luullaan, toteaa Malkamäki.