Toistuvatko virheet? Professorin ohje rajoitusten purkuun

Edinburghin yliopiston kansainvälisen terveyden professori Devi Sridharin mukaan näyttää siltä, että maaliskuun alun virheitä ollaan toistamassa Britanniassa.

Hän viittaa uusien tapausten päivittäisiin määriin, koulujen ja kauppojen avaamiseen maanantaina sekä Itä-Aasian tilanteiden kehitykseen ja siihen, mitä viruksesta nyt tiedetään.

Sridhar esittää Twitterissä reseptinsä epidemian nousun estämiseen. Se on kerännyt runsaasti huomiota.

– Painakaa uusien tapausten määrä matalalle tasolle, pankaa toimeen testaa-jäljitä-eristä ja rakentakaa ydininfrastruktuuri, järjestäkää elintärkeissä tehtävissä olevien, opettajien ja opiskelijoiden testaus, valvokaa rajoja maahan tulevien tapausten varalta ja siirtykää maskipakkoon kaupoissa ja julkisessa liikenteessä, professori summaa ensivaiheen.

Käytännössä kyse on taudin tukahduttamisesta.

Seuraava askel on rajoitustoimien purkaminen. Se vaatii Devi Sridharin mukaan laajaa testaamista ja hyvää tietojärjestelmää, joka kertoo kansalaisille alueen tautitilanteesta. Sridhar ehdottaa periaatteessa liikennevalomallia, jossa alueet maan sisällä jaetaan tautitilanteen perusteella vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin.

– Tartuntaryppäät on tunnistettava nopeasti ja hajotettava ennen kuin tilanne kallistuu jatkuvaksi yhteisötartunnaksi. Jos näin käy, on uutta sulkua (lockdown) vaikea välttää, Sridhar varoittaaa.

Huoli uuden koronaviruksen toisesta aallosta on nostanut päätään nyt, kun moni maa purkaa epidemian pysäyttämiseksi säädettyjä rajoituksia.

Esimerkiksi tautia tehokkaasti hallinnut ja yhteiskuntaa vannut Etelä-Korea on joutunut ottamaan uusien tartuntaryppäiden vuoksi takapakkia. Etelä-Korea on päättänyt muun muassa 250 koulun sulkemisesta vain päiviä sen jälkeen, kun ne oli avattu.

My suggestion: bring down daily new cases to a low level, get test/trace/isolate in place and core infrastructure build up, get regular testing going for essential workers/teachers/students, monitor borders for imported cases, & move to mandatory masks in shops/public transport.

Then ease measures while testing widely & w/ good data systems that alert public whether it is red/amber/green in their area. Need clusters of cases identified rapidly & broken up before tips over into sustained community transmission. If it tips, hard to avoid another lockdown.

— Devi Sridhar (@devisridhar) May 28, 2020