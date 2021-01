”Töissä terveytensä koronan takia vaarantavia on tuettava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK muistuttaa, että kaikilla ei mahdollisuutta etätyöhön.

Tänään maanantaina kokoontunut toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus pitää tärkeänä tukea kaikin tavoin heitä, jotka koronan takia työssään asettavat oman terveytensä ja henkensä vaaraan muiden turvallisuuden varmistamiseksi.

– Korona on ennen kaikkea terveysuhka ja järkyttänyt turvallisuuden tunnettamme. Pandemian hillintään liittyvät toimet puolestaan ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti talouteen ja työllisyyteen. Kaikki tämä on tehnyt arjestamme eri tavoin haasteellista. Vaikka rokotteita virusta vastaan on ja niitä annetaan Suomessakin, viekasta virusta ei ole vielä voitettu. Sen myötä tulevaisuus ja ”koronan jälkeinen elämä” ovat vielä pitkään täynnä epävarmuutta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että etätyöloikka on totta ja Suomi on siinä pärjännyt esimerkillisesti, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta etätyöhön.

– Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, osaamisen vahvistamiseen ja työn arvostamiseen on paneuduttava aivan erityisellä tavalla koronan luomissa kimuranteissa työympäristöissä, Palola painottaa.

Hän muistuttaa lisäksi, että meillä on koronan ohella muitakin ongelmia ja haasteita ratkottavana.

– Koronan torjuminen on vaatinut reipasta velanottoa, mutta maksun aika tulee myöhemmin. Ikääntyvä Suomi tarvitsee työtä ja tekijöitä, sillä muuten hyvinvointipalveluiden rahoitus vaarantuu. Ilmastonmuutos ei ole normaalista talvisäästä huolimatta pysähtynyt, vaan sen pysäyttämiseksi tarvitaan kotoisia ja globaaleja toimia, Palola listaa.