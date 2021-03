Toisenkin rokotteen yhteyttä veritulppaan on tutkittu – tämä selvisi

Pfizer on yhtä vaaraton kuin Astra Zeneca, sanovat lääkeviranomaiset.

Britannian lääkeviranomainen MHRA laskee, että veritulppariski on Pfizerin rokotteen saaneilla suurempi kuin Astra Zenecan rokotteella. MHRA:n mukaan Pfizerin rokotteen oli helmikuun loppuun mennessä saanut 11,5 miljoonaa brittiä, ja heistä 38 oli saanut oireita veritulpasta. Astra Zenecan rokotteen oli saanut 9,7 miljoonaa brittiä, ja heistä 30 oli saanut oireita verituplasta.

Asiasta kertoo brittitabloidi Daily Mail. Lehti ihmettelee, miksi lukuisat EU-maat ovat keskeyttäneet Astra Zenecan rokotteen käyttämisen mutta eivät Pfizerin käyttämistä.

Astra Zeneca on ruotsalais-brittiläinen yhtiö, ja rokotteen kehittämiseen on osallistunut brittiläinen Oxfordin yliopisto. Rokotusten keskeyttäminen EU-maissa onkin tuonut uuden vaiheen rokotenationalistiseen nokitteluun, jossa EU on syyttänyt Britannia rokotteiden vientikiellosta ja Britannia on vastannut, että väitteet ovat perättömiä.

Huoli Astra Zenecan rokotteen turvallisuudesta heräsi runsas viikko sitten. Tuolloin Itävallan terveysviranomaisetkertoivat, että heidän tietoonsa on tullut kaksi poikkeuksellista tapausta Zwettlin kaupungin alueella. 49-vuotias nainen kuoli veren hyytymiseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi. 35-vuotias nainen puolestaan sai veritulpan, mutta hän toipuu. Molemmat olivat saaneet Astra Zenecan rokotteen samasta erästä. Verkkouutiset kertoi asiasta tuolloin.

Seuranneen viikon aikana useat EU-maat, joukossa Saksa, Ranska ja Italia, ovat keskeyttäneet Astra Zenecan käytön. Suomi on jatkanut rokotuksia.

Euroopan lääkeviraston (EMA) mukaan edellenkään ei ole löytynyt näyttöä siitä, että Astra Zenecan koronarokote aiheuttaisi veritulppia. Viraston pääjohtaja Emer Cooke sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan olevansa ”tiukasti vakuuttunut” siitä, että rokotteen hyödyn ohittavat haitat.

Euroopassa 17 miljoonaa ihmistä on saanut Astra Zenecan rokotteen yhtiön omien laskujen mukaan. Oireita veritulpasta on saanut 37 ihmistä. EMAn mukaan rokotettujen ihmisten saamien veritulppien määrä ei ole suurempi kuin veritulppien määrä väestössä keskimäärin. EMA kuitenkin tutkii rokotetta edelleen saadakseen asiasta varmuuden.

– Tiedämme, että tuhannet ihmiset kärsivät veritulpasta EU:ssa, joten haluamme varmistaa, johtuvatko tapaukset rokotteesta vai muista seikoista, Cooke sanoo.

EMA julkaisee selvityksen tulokset torstaina.

– Tutkimus on edelleen meneillään, mutta olemme tiukasti vakuuttuneita siitä, että Astra Zenecan rokotteen hyödyt COVID 19 -sairauden ehkäisyssä ylittävät sen riskit, kun otetaan huomioon, että sairauden vuoksi voi joutua sairaalaan tai kuolla, Cooke sanoo.

Britannian MHRA totesi maanantaina EMAn tapaan, ettei veritulpan todennäköisyys Astra Zenecalla rokotettujen keskuudessa ole suurempi kuin väestössä keskimäärin. Se huomautti, että rokote suojaa koronavirukselta, joten jo annetut rokotteet ovat pelastaneet tuhansia ihmishenkiä. Viivästykset puolestaan johtavat uusiin kuolemantapauksiin.

– Ihmisten pitää ottaa rokote, kun heidän vuoronsa tulee, sanoo MHRA:n lääketurvallisuudesta vastaava johtaja Phil Bryan.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee Astra Zenecan rokotteen käyttämistä.