Toisen myrkkyepäillyn henkilöllisyyden kerrotaan paljastuneen

Tutkijaryhmä Bellingcat kertoo selvittäneensä myös toisen Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskusta epäillyn venäläismiehen henkilöllisyyden. Ryhmä on jo aiemmin paljastanut Ruslan Boshirovina esiintyneen epäillyn olevan todellisuudessa palkittu Venäjän sotilastiedustelu GRU:n eversti Anatoli Tshepiga.

”Olemme saaneet selville Aleksander Petrovin, toisen ”Skripalin” myrkyttäjän, joka työskenteli Anatoli Tshepigan rinnalla, todellisen henkilöllisyyden”, kertoo johtava tutkija Aric Toler yhteisöpalvelu Twitterissä.

Tolerin mukaan nimi on tarkoitus julkistaa tiistaina.

”Vain vakavasti henkisesti sairaat voivat olla kanssamme tiistaina eri mieltä”, hän toteaa.

Tshepigan uskotaan osallistuneen myrkytysoperaation lisäksi Krimin miehitykseen vuonna 2014 ja saaneen Venäjän federaation sankarin kunniamerkin operaatiosta, jossa Ukrainan vallasta syösty presidentti Viktor Janukovits kuljetettiin Ukrainasta Venäjälle.

We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week.

— Aric Toler (@AricToler) October 5, 2018