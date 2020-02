Toisen maailmansodan salattu superkone videolla ensi kertaa

Japanissa on löydetty ensimmäinen tunnettu video toisen maailmansodan aikaisesta kokeellisesta Kensan-lentokoneesta. NHK on julkaissut historiallista videomateriaalia ensi kertaa (alla). Mustavalkoisella videolla näytetään Kensania kiitoradalla ja lennossa.

Virallisesti Kawasaki Ki-78:na tunnetusta salassa kehitetystä koneesta oli määrä tulla maailman nopein lentokone. Se saavutti 699,9 kilometrin tuntinopeuden joulukuussa 1943. Tämä on yhä potkurikoneiden Japanin ennätys.

Takeshi Mizuno Gifu-Kagamigaharan ilmailu- ja avaruusmuseosta kutsuu videolöytöä ”ihmeeksi”. Hänen mukaansa valtaosa Kensan-aineistosta oli poltettu toisen maailmansodan aikana.

Video of the Kensan, a research plane developed during World War Two has been found for the first time. The plane continues to hold the Japanese record for fastest propeller aircraft.https://t.co/xL7cGe4AoR pic.twitter.com/zgeYgeYKZP

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 4, 2020