Toinen epäillyistä myrkkymiehistä antaa haastattelun Venäjän medialle

Toinen Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskun epäillyistä aikoo antaa ensi viikolla haastattelun, Venäjän media kertoo.

Useiden eri venäläismedioiden mukaan Aleksander Petrovina tunnettu epäilty ”kertoo oman versionsa” Salisburyn tapahtumista yksityiskohtaisessa haastattelussa. Toistaiseksi on epäselvää, mille medialle Petrov haastattelunsa antaa. Asiasta on kuitenkin jo uutisoitu Venäjällä laajasti.

Britannian viranomaisten mukaan kaksi Venäjän sotilastiedustelun GRU:n agenteiksi uskottua venäläismiestä oli vastuussa entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä salamurhayrityksestä Salisburyssä maaliskuussa.

Aleksander Petrovina ja Ruslan Boshirovina aidoilla passeilla, mutta peitehenkilöllisyyksillä matkustaneet GRU-miehet paljastuivat jo varhaisessa vaiheessa Apollo-koodinimellä tunnetun venäläisen loikkariagentin ansiosta. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona Vladivostokissa pidetyssä talousfoorumissa, että epäillyt on tunnistettu Venäjällä. Presidentin mukaan kyse on tavallisista siviileistä.

Putin kehotti epäiltyjä tulemaan julkisuuteen.

– Toivon, että he tulevat itse esiin ja kertovat kaiken. Tämä olisi kaikkien parhaaksi. Voin vakuuttaa teille, ettei tähän liity mitään erityistä, ei mitään rikollista. Asia selviää lähitulevaisuudessa, Putin sanoi hieman ennen kuin uutiset Petrovin tulevasta haastattelusta lähtivät kiertämään.

The Skripal assassin surfaces … sort of: Ren TV says "The Alexander Petrov suspected by British authorities in the case of the Skripals' poisoning has agreed to give detailed commentary about the situation next week." Via @rprose https://t.co/Au8rBIuCUz

Sorry all, deleted last tweet. Skripal suspect Alexander Petrov said he would speak to the press next week. But he was speaking to Rossiya 24, not REN TV. Not clear how/where he will speak, but Rossiya 24 also saying next week

Thank you @CarlSchreck https://t.co/QCmMKhjsrL

— Scott Rose (@rprose) September 12, 2018