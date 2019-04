Toinen äänestysjono on aina pidempi – näin se korjattaisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jonojen epätasaisuus olisi helppo korjata.

Äänestyspaikoilla on tänään sunnuntaina ollut paikoin jopa jonoa. Moni on havainnut äänestämässä käydessään, että toinen jonoista tuntuu aina olevan toista lyhyempi. Asiasta ovat huomautelleet poliitikotkin.

– Useamman vaalin ajan kestäneen empiirisen tutkimuksen perusteella olen havainnut, että ihmiset joiden sukunimi alkaa kirjaimella L-Ö joutuvat jonottamaan äänestämiseen pääsemistä paljon pidempään kuin A-K:t, kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Otto Meri esimerkiksi tviittasi.

Ekonomisti Olli Kärkkäisen mukaan ilmiö on todellinen ja johtuu nimien jakaumasta. A-K -kirjaimille osuu 39 prosenttia ja L-Ö -kirjaimille 61 prosenttia sukunimistä. Hän ehdottaa myös yksinkertaista tapaa korjata asia.

– Taas on se päivä, jolloin moni meistä pohtii miksi äänestyspaikoilla A-K -jono on aina lyhyempi. Tässä kuviossa on selitys. A-L / M-Ö -jaottelulla sukunimet ja jonot jakautuisivat tasaisemmin (49 % / 51 %). Kuka poistaisi eriarvoisuuden äänestysjonoista, Kärkkäinen kysyy Twitterissä.

