”Toimiva ajetaan alas – luulin Neuvostoliiton ajan jo olevan ohi”

Kansanedustajan mukaan hallitus ei aio sallia kilpailua edes julkisen sektorin yhtiöille.

– Takavuosina sanottiin, että Neuvostoliitossa käytäntö ja teoria oli kaksi eri asiaa. Se mikä toimi käytännössä ajettiin alas, jos se ei toiminut teoriassa. Luulin tämän ajan jo olevan ohi.

– Valitettavasti Coxan ja Sydänsairaalan tapauksessa on samoja piirteitä. Ne ovat käytännössä osoittautuneet erinomaisiksi terveydenhoitoalan toimijoiksi. Hallituksella tuntuu kuitenkin olevan vaikeuksia saada tämä toimintamalli sopimaan siihen viitekehykseen, jossa kaikenlainen kilpailu, myös julkisen sektorin sisällä, pitää saada loppumaan. Vaarana on, että tämän ideologisen taistelun häviäjä on potilas.

Näin kirjoittaa pirkanmalainen kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen Puheenvuorossa tekonivelsairaala Coxan ja Sydänsairaalan tapauksesta.

Eduskunnassa käsittelyssä oleva soteuudistusesitys tulee Satosen mukaan nykyisessä muodossaan johtamaan näiden julkisomisteisten yhtiöiden alasajoon. Jotta näin ei kävisi, edellytetään hallituspuolueilta uutta linjausta.

– Coxa ja Sydänsairaala ovat omalla alallaan Suomen johtavia toimijoita. Ne tekevät laadukasta työtä ja potilaat ovat olleet palveluun erittäin tyytyväisiä. Molemmat ovat myös vetovoimaisia työpaikkoja, jotka houkuttelevat alansa parhaita osaajia. Molempien toiminta perustuu siihen, että ne palvelevat koko Suomesta tulevia potilaita, Satonen toteaa.

– Hallituksen esitys lähtee siitä, että jatkossa jokainen hyvinvointialue hoitaa omat potilaansa. Tämä tuli erittäin selväksi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, jossa ministeri Krista Kiuru vastasi kysymykseeni, että jatkossa potilaita ei pidä kalastella toisen hyvinvointialueen puolelta.

– Tämän saa tehdä ainoastaan toisen alueen suostumuksella. Siis Hesburgerin saa avata, jos vieressä oleva McDonalds antaa siihen luvan! Jokainen ymmärtää, että tämä tarkoittaa kilpailun loppumista. Hallitus ei siis aio sallia kilpailua edes silloin, kun kyse on täysin julkisesti omistetuista yhtiöistä.

Hallituksen esityksen läpimeno nykymuodossaan tarkoittaa Arto Satosen mukaan sitä, että Coxasta ja Sydänsairaalasta tulee aivan normaaleja TAYSin osastoja, jotka hoitavat lähinnä vain pirkanmaalaisia potilaita.

– Toiminta näivettyy, työpaikat vähenevät ja osa osaajista lähtee. Riskinä on myös hoidon laadun heikkeneminen. Kaikkia suomalaisia palveleva huippuyksikkö menetetään.

