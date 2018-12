Toimitusjohtaja KL:llä: Odotettavissa jopa minitaantuma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markus Larsson ennustaa investointihalukkuuden heikkenevän ensi vuonna.

Pohjoismaiden pienyhtiöihin keskittyvän Fonditan toimitusjohtajan Markus Larsson ennustavaa osakemarkkinoille turbulenssia ensi vuodelle, uutisoi Kauppalehti.

Kolmen hengen sijoittajaraatiin osallistunut Larsson kertoo kuluneen vuoden olleen vaikea, vaikka alkuvuonna rahoitusyhtiön tilanne näytti vahvalta.

– Tämä on ollut vaikea vuosi. Euroopassa sijoittajat ovat vähentäneet riskiä myymällä osakkeita. Pienyhtiöiden osakkeita on myyty jopa katsomatta fundamentteja. Meidän pienyhtiörahastojemme tuotot ovat yli kymmenen prosenttia miinuksella, Larsson kertoo.

Larsson ennustaa Brexitin ja Yhdysvaltain koronnostojen vaikuttavan investointihalukkuuteen ensi vuonna.

– Investointeja ei helpolla laiteta liikkeelle, jos ympäristö on epävarma. Markkinoilla hinnoitellaan jo minitaantumaa. Esimerkiksi Stora Enso on heikentynyt 40 prosenttia, Larsson huomauttaa.

– Tilanne muistuttaa vuotta 2011, jolloin tulokset kohenivat, mutta osakkeet tulivat alas. Seuraavana vuonna tulokset tulivat vähän alas, mutta osakekurssit nousivat. Jos kauppasota-asiat oikenevat eikä tule kovaa Brexitiä, osakemarkkinoille voi tulla 10–15 prosentin korjausliike Euroopassa, Larsson arvioi.

Larsson kertoo yhtiön hajauttaneen osakkeitaan jonkin verran.

– Meillä on salkussa sekä syklisiä että defensiivisiä osakkeita. Vähensimme syklisten painoa vuosi sitten, kun niiden arvostukset olivat nousseet korkealle. Nyt salkussa on teollisuusyhtiöitä vajaat 30 prosenttia. Se on jonkin verran alle vertailuindeksin, Laursson kertoo.