Toimittaja murtuu videolla: Heidät vietiin leirille

Kiinan länsiosissa sijaitsevassa Xinjiangin maakunnassa on meneillään uiguurien ja vähemmistömuslimien vaino, josta tiedetään maailmalla vähän sen mittakaavaan nähden.

Foreign Policy -lehden toimittaja James Palmer kertoo jutun alta löytyvällä Asia Societyn videolla, miksi journalisteilla on vaikeuksia raportoida Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista ja uiguurien sorrosta.

– Kaikki uiguurilähteeni ovat kadonneet, Palmer sanoo ja murtuu kyyneliin.

– En voi puhua ihmisille, koska he ovat kadonneet ja en enää tavoittanut heitä.

Palmer kertoo, että hänen lähteitään on pidätetty ja lähetetty leireille. Keskustelu ulkomaalaisten kanssa on hengenvaarallista uiguureille.

– Muutama kuukausi sitten päätin muiden ulkomaantoimittajien tavoin, että en enää yritä ottaa yhteyttä heihin. Pelkkä yhteydenottoyritys asettaa lähteet vaaraan, hän sanoo.

Uiguurit ovat Kiinan suurin muslimivähemmistö, johon kuuluu noin 11 miljoonaa ihmistä. Suurin osa vähemmistöstä asuu Xinjiangissa kiinalaisviranomaisten tiukassa valvonnassa.

YK:n mukaan Kiina on lähettänyt jopa miljoona uiguuria ”uudelleenkoulutusleirille”. Leireille joutuneet ovat kertoneet, että heistä on yritetty kitkeä pois uiguuri- ja muslimi-identiteettiä. Heidät on pakotettu leireillä toistamaan isänmaallisia iskulauseita, vallankumouksellisia lauluja ja opettelemaan Kiinan presidentti Xi Jinpingin opetuksia.

Kiina on kiistänyt väitteet uiguurien vainosta.

"All my Uighur sources are gone"@ForeignPolicy's @BeijingPalmer explains why it's so difficult for journalists to cover the human rights crisis in China's far western Xinjiang region.

Watch the full clip from the @ChinaFile conversation online: https://t.co/3o6c0EZgSU pic.twitter.com/U2EdD0A04k

— Asia Society NY (@AsiaSocietyNY) November 7, 2018