Toimiiko sanomana ”älä anna kahvin tappaa koronaan”?

Maailmalla on käytetty erilaisia virusviestinnän muotoja.

”Pysy kotona. Suojele NHS:ää. Pelasta henkiä”.

Tuo on Britannian kolmiosainen koronaslogan. Slogan otettiin kuitenkin käyttöön vasta helmikuussa, ja se on sovellettu versio Uuden-Seelannin tunnuksesta ”Pysy kotona, pelasta henkiä”.

Britanniassa hallituksen kampanjat ovat yleisesti pyrkineet hätkähdyttämään. Ne ovat olleet tummasävyisiä ja rajuuteen pohjautuvia, sisältäen suuria otsikkolauseita kuten ”Älä anna kahvikupillisen viedä henkeä”, ”Myös COVID matkustaa junalla” ja hengityskoneessa olevan miehen kuva otsikolla ”Katso häntä silmiin ja kerro ettei riski ole todellinen”.

NHS tarkoittaa Britannian kansallista terveyspalvelua. Sen mainitseminen saattaa tuoda mieleen, miten Suomessa on kansalaisten sijasta jatkuvasti korostettu jopa ylimpänä tavoitteena terveydenhuollon ”kantokykyä”.

The Guardian kertoo, että juuri muuta yhteistä Britannian ja Uuden-Seelannin koronataisteluilla ei sloganin lisäksi olekaan – viestinnällisestikään.

Uusi-Seelanti on tukahduttanut koronan ja elänyt ”ikuista kesää”. Britanniassa on juuri koettu kovimmat lockdownit, ja maa on myös rokotusten ansiosta vasta tervehtymässä. Uuden-Seelannin kuolinluku on 26, Britannian yli 100 000.

Uusi-Seelanti palkkasi jo epidemian varhaisessa vaiheessa mainostoimisto Clemenger BBDO:n koronaviestintään. Maassa haluttiin nopeasti inhimillinen ja tehokas kampanja, jossa päätettiin viruksen sijasta keskittyä ihmisiin ja pelon sijasta yhteishenkeen.

Uuden-Seelannin yleissloganiksi tuli Unite Against Covid-19, eli Yhdessä Covid-19:ää vastaan. Tunnusväreiksi valituista keltaisista ja valkoisista raidoista, joita näkyy alla olevissa twiittienkin kuvissa, tuli ikonisia.

Viestintä pidettiin tarkoituksellisen myönteisenä, empaattisena ja kieltojen sijaan kehoituksina. ”Pese kädet” -kehotuksen sijaan sanottiin ”käsien pesu ja kuivaus tappaa viruksen”. Pääviestejä kuten ”Ole huomaavainen” ja ”Käyttäydy kuten sinulla olisi virus” toisteltiin.

Coronavirus takes the train too. If you have to travel, remember to wash your hands, cover your face and keep your distance. The new COVID-19 variant is spreading fast, and around 1 in 3 people with coronavirus don't have any symptoms. #StayAtHome pic.twitter.com/b9bndiDfHk — NHS United Lincs (@ULHT_News) January 25, 2021

Meet our Sani Squad We want to make sure that every festival or event in New Zealand can go ahead this summer. Our Sani Squad be out and about over the next few months, all across the country to remind everyone of the good behaviours. pic.twitter.com/IogieN5RxL — Unite against COVID-19 (@covid19nz) December 31, 2020

#EasterBubble is all about showing you and the people (and pets) in your bubble How to capture your bubble: 1. Grab a cardboard roll. 2. Tape the roll to the camera on your phone. 3. Tap the screen to focus. 4. Crop and share on social media using the hashtag #EasterBubble pic.twitter.com/vu6xfsoISW — Unite against COVID-19 (@covid19nz) April 9, 2020

Olen välillä aidosti pohtinut, miten kävisi, jos johtaisi kriisissä olevaa työpaikkaa samoin sanaparsin vuoden ajan. Lupaisi että ainakaan tälle osastolle ei tule enää lisäsäästöjä tai nyt otetaan vielä kerran palkattomien ylitöiden loppukiri jne. Hankalaa saattaisi jo olla. — Erja Yläjärvi (@EYlajarvi) March 27, 2021