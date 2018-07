Toimeentulotuella elävä paljastaa: Näin pärjään helposti 491 eurolla kuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuodesta 2003 työttömänä ollut ihmettelee suomalaisten rahavaikeuksia.

55-vuotias toimeentulotuella elävä sinkkumies kirjoittaa Ilta-Sanomien ja Yhteisvastuukeräyksen kirjoituskilpailuun lähettämässään tekstissä pärjäämisestään pienillä tuloilla.

Mies kertoo olleensa työttömänä vuodesta 2003 ja eläneensä ansiosidonnaisen päätyttyä peruspäivärahan, asumistuen ja toimeentulotuen varassa. Miehen mukaan rahat riittävät kuitenkin hyvin, sillä hän pitää menonsa pieninä.

Hän kertoo olevansa velaton ja luottotietojensa olevan kunnossa. Hän ei ole koskaan ostanut mitään osamaksulla.

”Jos ei ole ollut varaa, olen jättänyt ostamatta. Aika yksinkertaista, eikö totta? Maksuvaikeuksiin joutuneet ja luottotietonsa menettäneet siis voivat syyttää ihan itseään. Yli 90 prosenttia velkakierteeseen joutuneista on elänyt yli varojensa. Syyttäköön itseään”, mies tyrmää.

”Eikö olisi jo korkea aika lopettaa tämä kitinä? Leipäjonoissa on väkeä niin kauan kuin sieltä saa jotain ilmaiseksi. Olen ollut kaupan alalla koko ikäni ja jo kahvitarjoilu nisuineen sai oven käymään, kun se ei maksanut mitään. Puhumattakaan avajaistarjouksista ja muista sellaisista markkinoista ja ämpäreistä. Täältäkin saa ruoka-apua, mutta en ole koskaan hakenut kun en ole tarvinnut”, hän lisää.

Miehen mukaan on turha väittää, että rahat menevät lääkkeisiin.

”Kaikki reseptilääkkeet huomioidaan menona toimeentulotukilaskelmassa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Näitä poikkeuksia ovat jotkut vitamiinit, erektiolääkkeet ja tupakanvieroituslääkkeet. Terveyskeskusmaksut huomioidaan myös menona ja matka sinne omavastuu mukaan lukien. Haloo suomalaiset: mihin helvettiin te tukenne hassaatte?”

Mies paljastaa salaisuutensa siitä, ”miten yksin asuva lapseton pärjää 491,21 eurolla, jonka pitää jäädä puhtaana käteen kuukaudessa pakollisten menojen jälkeen”:

Kun hänen ansiosidonnaisensa loppui, hän lopetti kokonaan alkoholinkäytön ja tupakoinnin.

”Aamupala on kaikkein tärkein ateria ja sillä jaksaa pitkään. Lautasellinen puuroa valmistuu käden käänteessä mikrossa – se on lähes ilmaista ja ravitsevaa, ja vaihtoehtoja on vaikka kuinka. Kananmunat ovat luontoäidin ravitseva eväskäärö, jos ei kolesterolista ole ongelmaa. Leivän hinta voisi olla halvempi, jos se tehtäisiin vaikka jonain muuan ajankohtana kuin yöllä.”

Vaatteensa mies kertoo ostavansa alennusmyynneistä ja käytettynä, samoin huonekalunsa ja muut tarvikkeensa. Rahaa jää myös säästöön hankintoja varten.

”Olen toimeentulotukiasiakkaana ostanut uuden 55-tuumaisen television, uuden tehokkaan tietokoneen, käytettynä kahden hengen nahkasohvan ja 120 cm runkopatjasängyn. Ihan vain siis säästänyt toimeentulotuessa. Käytetyn tavaran myyntipaikkoja on netissä useampia ja kun on tarkka ei tule huijatuksi”, mies sanoo.

Hän ei koe huonoa omaatuntoa tuilla elämisestä, sillä hän toimii kahdessa eri vapaaehtoistyössä.

”En ole myöskään kateellinen naapurilleni, jolla on kaksi upeaa autoa”, mies sanoo.