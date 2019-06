TM: Tonnin lasku tiemaksuista, lomailijan kannattaa varautua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomailla autoileva voi saada kotiinsa yllättävän laskun, jos tiemaksuja ei maksa määräysten mukaan.

Lomamatka autolla voi tulla yllättävän kalliiksi ulkomailla voimassa olevien ruuhkamaksujen vuoksi, kertoo Tekniikan Maailma.

Esimerkiksi Lontoossa ruuhkamaksu on voimassa arkisin kello 7−18. Maksullinen alue on merkitty liikennemerkillä, ja ns. Congestion charge -maksu on yli 10 puntaa päivässä. Sen voi maksaa verkossa, puhelimitse tai älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella joko ajoa edeltävänä päivänä tai jälkikäteen.

Maksettaessa on ilmoitettava ajoneuvon rekisteritunnus. Mikäli ei toimi määräysten mukaan, autoilijaa rangaistaan lisämaksuilla. Lontoossa ruuhkamaksu koskee myös ulkomailla rekisteröityjä autoja.

TM kertoo suomalaisautoilijasta, joka ei ollut etukäteen ottanut selvää Lontoon tiemaksuista eikä kiinnittänyt kaupungissa ajellessaan huomiota kyltteihin. Hänen kotiinsa saama ensimmäinen lasku oli 592 euroa, mutta kun sekin jäi maksamatta eräpäivään mennessä, toinen lasku nousi jo 1 184 euroon.

Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Soukonautio-Hynnisen mukaan Italia on nykyisin suomalaisautoilijoille maa, josta rapsahtaa paljon postia maksamattomista sakoista.

Yhä useammin laskut maksamattomista sakoista eri Euroopan maista tulevat Suomeenkin kirjattuina kirjeinä. Se tarkoittaa, että laskun lähettäjä saa tiedon, kun lasku on lunastettu postista. Jos laskua ei maksa, tulee uusi, entistä suurempi karhukirje.

− Lomamatkan suunnittelussa kaikki selvitystyö on tärkeää. Perusasioiden unohtaminen voi tulla kalliiksi, Suokonautio-Hynninen neuvoo.

Eurooppalaisten autojärjestöjen kokemus on yhtäläinen: autoilija ei pääse laskuja pakoon. Perintäkeinot ovat tehokkaita ja perintä aktiivista.