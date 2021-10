TM: Suomen kauppoihin tulossa uusi, kiinalainen automerkki

Kiinalaisomisteisen MG:n autot tulevat myyntiin ensi vuoden puolella.

Kiinalaisomistukseen vuonna 2005 siirtynyt alun perin brittiläinen MG-automerkki on tulossa ensi vuoden puolella myös Suomeen.

Tekniikan Maailman mukaan tarkkaa aikataulua tai maahantuojaa ei ole vielä julkistettu. Shanghai Automotive Industry Corporation -yhtiön omistaman MG:n nykyisessä mallistossa on yksi lataushybridi ja kolme sähkömallia.

Automerkin suosituin malli on ollut sähkökatumaasturi MG ZS EV. Uuden version myötä auton ulkoasua päivitetään ja tarjolle tulee 320 ja 440 kilometrin toimintamatkan mahdollistavat akkuvaihtoehdot. Aiemman mallin kantama oli reilut 260 kilometriä.

Euroopassa on myyty myös EHS-nimistä katumaasturia, jota on saatavilla lataushybridinä. Tuoreimpana myyntiin on tullut uusi sähkömalli Marvel R, jonka nelivetoisessa Performance-versiossa on kolme sähkömoottoria.

Euroopassa on tulossa ensi vuoden alkupuolella myyntiin myös farmarimallinen sähköauto MG5. Lähtöhinnan arvioidaan jäävän alle 30 000 euroon.