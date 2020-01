TK: Pohjois-Korean ydinkokeet voivat herättää valtavan tulivuoren

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Supertulivuoret ovat ajateltua suurempi geologinen uhka.

Pohjois-Korean ydinkokeet saattavat herättää uinuvan tulivuoren katastrofaalisin seurauksin, kertoo Tieteen Kuvalehti.

Kyse on Kiinan ja Pohjois-Korean rajalla sijaitsevasta supertulivuori Baekdusta, joka on 2 700 metriä korkea.

Tulivuoren valtavat magmakammiot ovat TK:n mukaan nyt turvassa, mutta Pohjois-Koreassa tehtävät ydinkokeet saattavat muuttaa tilannetta.

Jos maapallolla tapahtuisi tällaisen supertulivuoren purkaus, ilmakehään sinkoutuisi tuhat gigatonnia vulkaanista ainesta ja tuhkaa niin paljon, että se peittäisi mantereita.

Ilmakehään jäävä aine voisi mullistaa ilmaston vuosikymmeniksi.

Bristolin yliopiston tutkijoiden mukaan supertulivuoren purkauksia on tapahtunut luultua tiheämmin.

Aiemmin on arvioitu purkausten aikaväliksi 45 000–714 000 vuotta, mutta nyt uuden arvoin mukaan voimakkaiden purkausten välillä on pikemminkin 5 200–48 000 vuotta ja tavallisin väli on todennäköisesti 17 000 vuotta.

TK kertoo geologisen datan osoittavan, että edelliset kaksi supertulivuoren­purkausta tapahtuivat 20 000 ja 30 000 vuotta sitten.