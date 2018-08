Tivi: ”Kyberturvallisuutta laiminlyöty pahasti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Prikaatinkenraali toivoo tiedustelulakien tulevan voimaan pikimmiten.

Prikaatinkenraali Mikko Heiskanen kertoo Tivi-lehden haastattelussa Suomen kyberturvallisuuden olevan hunningolla. Heiskasen mukaan kyberturvallisuutta on Suomessa laiminlyöty pahasti.

– Suomen kyberturvallisuustilanne näyttää hyvältä pitkälti vain siksi, että siitä ei ole kunnon kokonaiskuvaa, prikaatinkenraali kertoo.

Heiskanen harmittelee, että vuonna 2013 laaditun kansallisen kyberturvallisuusstrategian tavoitteita ei ole toteutettu.

Heiskanen toivookin, että tiedustelulaki saataisi nopeasti voimaan. Laki mahdollistaisi Heiskasen mukaan puolustuksen tehokkaan toiminnan ja vastavuoroisen kansainvälisen tiedustelutiedon vaihdon.

– Tiedustelulain käsittely ajautui keskusteluksi sähköpostiurkinnasta. Eivät meitä puolustusvoimien kyberpuolustajia kiinnosta tavallisten ihmisten sähköpostit, vaan se että ylipäätään mahdollistetaan sananvapaus ja esimerkiksi koko sähköpostijärjestelmän toimiminen.

Kyberturvallisuutta voisi Heiskasen mukaan johtaa laajennettu Kyberturvallisuuskeskus.

Prikaatinkenraali kertoo, että suomalaisiin tietojärjestelmiin pyritään jatkuvasti tunkeutumaan ulkopuolelta.

– Mutta me emme uutisoi asioista, koska sekin on tunkeutujalle tärkeää tietoa, mitä on havaittu ja mitä ei.

Prikaatinkenraali Mikko Heiskanen johtaa pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastoa, joka puolestaan suunnittelee Suomen kyberpuolustuksen kokonaisuutta.