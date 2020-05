Tiukkaa kritiikkiä velasta hallitukselle: Oikeudenvastaista toimintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opposition edustajat arvostelivat kovin sanoin Suomen osallisuutta EU:n 500 miljardin euron tukipaketissa.

Keskiviikkoisessa Ylen A-Studiossa keskusteltiin Suomen vastuista ja roolista Euroopan tukipakettia koskien.

Perustuslakivaliokunnan ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kritisoi Sanna Marinin (sd.) hallitusta siitä, että hallitus on lähtenyt Saksan ja Pohjoismaiden rintamasta ja luopunut sopimusta koskevasta ehdollisuudesta.

Häkkänen ihmettelee, että ilmeisesti jossain määrin on neuvoteltu sopimus, jossa rahoitustuen talouspoliittinen ehdollisuus on muutettu koskemaan terveydellisiä kysymyksiä.

– Ehdollisuus on viimeisen kymmenen vuotta Eurooppa-oikeudessa ja Suomen valtiosääntöoikeudessa tarkoittanut talouspoliittista ehdollisuutta. Eli jos annetaan tukea, edellytetään, että maa laittaa omat asiansa kuntoon, jotta se kykenee maksamaan velan. Se on ollut perustuslaillinen ehto myös Suomelle ja nyt sitten tämä terveydellinen ehto on tullut sen tilalle. Ja täytyy olla aika taikuri, jos yrittää saada tämän ehdon täyttymään, Häkkänen arvostelee.

Saksan ja Ranskan johtajat ehdottivat maanantaina Euroopan unionille suurta ja poikkeuksellista elvytyspakettia. 500 miljardin euron rahastosta jaettaisiin avustuksia kriisistä kärsineille maille. Kyseessä olisi nimenomaan avustus, ei laina.

Suomi on ollut aiemmin kriittinen EU:n yhteisvastuita kohtaan ja vastustanut yhteisvastuullisia lainoja.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho huomauttaa, että ehdollisuuden muuttamisessa vaaditaan jonkin verran mielikuvitusta. Hän muistuttaa, että Euroopan unionin perussopimus kieltää unionia tai jäsenmaita omaksumasta itselleen yhteisvastuuta muiden jäsenmaiden veloista.

SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen ei puolestaan näe, että tukipakettia koskevissa tulkinnoissa olisi toimittu oikeudenvastaisesti.

– On hyvin mahdollista, että ehdotuksessa siirrytään vielä lainapainotteisuuteen, Koskinen arvioi.

Häkkänen painottaa, että hallitus on lähtenyt Saksan ja Pohjoismaiden rintamasta.

– Suomi on ollut Saksan ja Pohjoismaiden kanssa samassa rintamassa ja tukenut vastuullista taloudenpitoa. Nyt hallitus on lähtenyt tästä rintamasta ja Saksa on jäänyt yksin, hän täsmentää.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on Häkkäsen kritiikistä eri mieltä.

– Olen juuri tänään varmistanut valtiovarainministeri Katri Kulmunilta (kesk.), että teemme yhä vahvaa yhteistyötä Saksan, muiden Pohjoismaiden ja niin kutsuttujen Hansa-maiden kanssa, Kurvinen sanoo.

– Suomen tulee pitää kiinni siitä, ettei yhteistä velkaa tule, eikä talouspolitiikan vastuuta saa ulkoistaa, hän lisää.