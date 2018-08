Tiukan maahanmuuton pääarkkitehdistä Australian pääministeri

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Scott Morrison edustaa puolueensa konservatiivista laitaa.

Australian tiukan maahanmuuttopolitiikan pääarkkitehtinä tunnettu Scott Morrison nousee maan uudeksi pääministeriksi. Morrison voitti konservatiivisen liberaalipuolueen sisäisessä äänestyksessä kaksi vastaehdokastaan. Pääministerin tehtävä avautui, kun entinen pääministeri Malcom Turnbull joutui eroamaan puolueen sisäisen paineen seurauksena. Asiasta kertoo Politico.

Morrison on Australian kuudes pääministeri 11 vuodessa. Hän on aiemmin toiminut valtiovarainministerinä, sosiaaliministerinä sekä maahanmuutto- ja rajaturvallisuusministerinä.

Australia on saanut runsaasti kansainvälistä kritiikkiä Morrisonin ministeriaikana aloitetusta rajaturvallisuusohjelmasta, jossa pakolaisia estetään saapumasta Australiaan hakemaan turvapaikkaa. Ohjelman kannattajien mukaan se on vähentänyt hukkumiskuolemia Australian läheisillä merialueilla, kun maahan pyrkivien pakolaisveneiden määrä on vähentynyt.

Australian konservatiivihallituksesta on eronnut viikon sisällä 13 ministeriä ja hallituksen enemmistö parlamentissa riippuu nyt täytevaalista, jolla valitaan seuraaja parlamentista eronneelle ex-pääministeri Turnbullille.

Oppositiossa olevan työväenpuolueen johtajan Bill Shortenin mukaan Australialla ei ministerierojen jälkeen ole toimintakykyistä hallitusta.