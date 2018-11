Timo Soini Ylelle: Donald Trumpin huomioitava edustajainhuone

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri uskoo USA:n presidentin selvityttävän, mikä demokraattien enemmistölinja välivaalien jälkeen on.

Yhdysvaltalaiset haluavat välivaalien jälkeen yhteistyötä pitkään jatkuneen riitelyn sijaan, arvioi ulkoministeri Timo Soini (sin.)

Yhdysvalloissa käytiin tiistaina välivaalit. Aikaisin keskiviikkoaamuna Suomen aikaa ääntenlaskennan jatkuessa presidentti Donald Trumpin republikaanipuolue oli lisännyt enemmistöään liittovaltion senaatissa ja demokraatit olivat voittamassa enemmistön liittovaltion edustajainhuoneessa.

Ministeri Soinin mukaan vaalituloksen vaikutus riippuu demokraateista.

– Donald Trump joutuu ottamaan edustajainhuoneen huomioon. On mielenkiintoista, mitä demokraatit tekevät enemmistöllään. Luulen, että Trump ensin selvityttää, mikä demokraattien enemmistölinja on. Niin demokraateissa kuin republikaaneissa on ollut aina hajontaa.

– Minkälaisia nämä demokraatit ovat: Onko heillä sanderslainen (vasemmistolainen Bernie Sanders pyrki kaksi vuotta sitten demokraattien presidentiehdokkaaksi) linja vai enemmän perinteinen, jolla he ilmeisesti voittivat paikkoja takaisin Pennsylvaniassa ja Ohiossa, Soini pohti keskiviikkona Ylen aamu-tv:ssä.

Soini katsoo republikaanien voiton senaatin vaaleissa johtuvan osittain siitä, että äänestäjät ovat olleet tyytyväisiä Trumpin tuomarinimityksiin.

Trump on ehtinyt nimittää kaksi konservatiivisena pidettyä tuomaria Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen.