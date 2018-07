Timo Soini: Venäjän ja USA:n piti tehdä suhteilleen jotakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mielestä suomalaisten olisi syytä muistuttaa toisiammekin dialogin tärkeydestä.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoittaa blogissaan maanantaisesta USA:n ja Venäjän huippukokouksesta Helsingissä.

– Se, että Suomi isännöi Helsinki2018-kokousta oli hyvä asia. Suomella oli hyvät tapaamiset ja hetki oli meille hyödyllinen, Soini toteaa.

– Mitä muuten tapahtui ja mitä kaikkea siitä seuraa on vakaamman pohdinnan ja mietinnän paikka. Siihen kaikkkeen me emme olleet vaikuttamassa, mutta kokouksen seuraukset vaikuttavat meihin.

Hän sanoo, että olisi ”aika varovainen tarjoamaan mielipiteitä ’analyysina’”.

– Monenlaista sekametelisoppaa on pantu eetteriin tapahtuminen kulusta. Kirjoittaa ja puhua asioista ei ole sama asia kuin tietää asioista. Usein on vaikeinta olla hiljaa silloin, kun tietää enemmän. Kiusaus briljeerata on suuri.

Soinin mukaan ”Herra näkee kyllä. Siksi hyvää kannattaa tehdä myös salassa”.

– Ei pidä kuvitella maailmaa mieleisekseen, kun se ei sellainen ole.

– Joka asiassa haetaan voittajia ja häviäjiä, totuus on usein ensimmäinen uhri. Se, mikä myy, painetaan.

Ulkoministerin mukaan ”tosiasia on, että Venäjän ja USA:n suhteet eivät ole hyvällä tolalla. Sen toteavat maat itsekin. Pitääkö asialle tehdä jotakin? Kyllä, jos tilanteeseen halutaan parannusta. Siksi on hyvä, että puhutaan”.

– Me suomalaiset puhumme muille maille dialogin tärkeydestä. Joskus on syytä muistuttaa toisiamme samasta asiasta. Tässä maassa on paljon yksin- ja ohipuhumista. Pitää elää niin kuin opettaa.