Timo Soini: Venäjä on Suomen turvallisuusyhteisön näkyvin maamerkki

Ulkoministerin mukaan länsimaat pyrkivät ratkaisemaan Ukrainan konfliktin pelotteen ja puheen avulla.

– Suomen turvallisuusyhteisön näkyvin maamerkki on Venäjä, ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoi Helsingissä järjestetyssä MTS:n EU:n puolustusyhteistyön näkymiä -seminaarissa.

Venäjä on liittänyt laittomasti itseensä osan naapurimaa Ukrainasta ja osallistuu siellä aseelliseen konfliktiin. Lisäksi Britannia on esittänyt Sergei Skripalin myrkytystapaukseen liittyen vakavia syytteitä Venäjää vastaan.

– Venäjän toimet ovat olleet aivan keskeisessä roolissa siinä, että Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt, Soini totesi.

Eurooppa on tiivistämässä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä nopeammin kuin koskaan. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) aloittaminen on tärkeä askel Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämisessä. Yhteensä 25 EU-jäsenmaata on ilmaissut poliittisen tahtonsa käytännön yhteistyön syventämiseen.

Ukrainan konfliktin ratkaisemiseen tähtäävän Minskin sopimuksen toimeenpano ei etene, taistelut jatkuvat ja ihmisiä kuolee.

– Olennaista muutosta parempaan Euroopan turvallisuustilanteessa ei nähdä ennen kuin Ukrainan konflikti on saatu ratkaistua, Soini arvioi.

Länsimaat ovat hänen mukaansa valinneet toimintalinjaksi mallin, johon kuuluu pelote ja puhe.

– Suomi on pitänyt tärkeänä EU:n yhtenäisyyttä. Pakotteet ovat tärkeässä osassa. Yhtenäisyys on tärkeää myös jatkossa.

Naton toimiin sisältyy niin sanottu eteen työnnetty läsnäolo Baltiassa ja Puolassa. Tällä on ollut Soinin mukaan alueen tilannetta vakauttava vaikutus.

– Nykyisessä hybridiuhkien maailmassa korostuu hyvä medialukutaito, että osattaisiin erottaa virheellinen tieto oikeasta.

– Tarvitaan myös puhetta ja vuoropuhelua. Suomi haluaa pitää puhevälit kunnossa joka suuntaan, myös itään.

Soini muistuttaa Venäjän olevan osa Eurooppaa.

– On puhuttava asioista, jotka erottavat meitä. Sergei Skripalin tapaus kiristää suhteita entisestään.