Timo Soini vastaa Jussi Halla-aholle: Jytkyt on jytkytty

Perussuomalaisten entisen puheenjohtajan mukaan puolueen nykyiseltä johdolta puuttuu osaaminen.

Jussi Halla-aho arvioi lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että perussuomalaisten vaalivoitoissa vuosina 2011 ja 2015 oli paljon ilmaa.

– Meitä äänestettiin oikealta ja vasemmalta ja jopa keskenään ristiriitaisista syistä, nykyinen puheenjohtaja totesi.

Perussuomalaisia kaksi vuosikymmentä johtanut Timo Soini (sin.) vastaa blogissaan Halla-aholle.

– Jytkyt tulivat oikealla politiikalla. Ei sattumalta, eikä niissä ollut ilmaa. Oli ihmisten antamia ääniä. Jokainen ääni oli annettu ääni, vaivaa näkien uurnaan viety, puolueen perustanut Soini kirjoittaa.

– Vuonna 2011 ehdolla oli sekä silloinen puheenjohtaja ( Soini), että nykyinen puheenjohtaja ( Halla-aho). Tulos oli 39 kansanedustajaa. Vuonna 2015 ehdolla oli silloinen puheenjohtaja ( Soini), mutta ei nykyinen puheenjohtaja( Halla-aho), tulos oli 38 kansanedustajaa.

– Vuonna 2019 Perussuomalaisten ehdokkaana on nykyinen puheenjohtaja Halla-aho, mutta ei entinen puheenjohtaja Soini. Tulos ei ole vielä tiedossa, mutta yleinen veikkaus on, että Jytkyt on jytkytty, Soini arvioi.

Timo Soini kirjoittaa, että perussuomalaisten kannatuksen suunta voi olla ylöspäin, ”jos puheenjohtaja osaa politiikkaa, tietää miten johdetaan sekä tajuaa kentän työn ja linja on oikea”.

– Tällaisesta johtajuudesta ei perustamassani puolueessa ole minkäänlaista merkkiä, Soini sanoo.