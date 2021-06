Timo Soini US:lle: Opposition johtajuus saattoi mennä Jussi Halla-aholta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen PS-johtajan mukaan kuntavaalien myötä ”persusta tuli marsu”.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini arvioi kuntavaalien tulosta Uuden Suomen haastattelussa. Hänen mielestään keskustan Annika Saarikon tähti rupeaa nyt nousemaan.

PS:lla oli vaaleissa Soinin mukaan paikka nousta keskustan tilalle, mutta se ei onnistunut.

– Nyt se tilaisuus oli haastaa, ja voi olla niin, että hyvää tilaisuutta ei hetkeen tule. Se oli kova juttu. Olen katsellut Pudasjärveä ja Kuusamoa ja muita, mutta kepulla ei ollut hädän päivää siellä, Timo Soini sanoo US:lle.

Soini hämmästyi vähäisestä kuntamäärästä, joissa perussuomalaiset ylsi ykköseksi. Ennen vaaleja PS:ssa puhuttiin monista suuristakin kaupungeista kuten Kotkasta, Hämeenlinnasta ja Lappeenrannasta, joista puolue taistelisi.

– Ei sinne päinkään, Soini toteaa lopputuloksesta.

Blogissaan Soini kirjoittaa, että ”persusta tuli marsu”.

Kokoomuksen Petteri Orpo sai Timo Soinin mukaan nyt työrauhan.

– Kaataminen loppui tähän hetkeen. Hän saa koittaa seuraavissa vaaleissa pääministerin paikkaa.

Timo Soinin mukaan opposition sisäinen dynamiikka saattoi kokea muutoksen ja valtikan saattoi ottaa Petteri Orpo. Soinin mukaan kokoomus käy ”päälle kuin pommikonelaivue”.

– Kuka on opposition henkinen johtaja? Se oli (Jussi) Halla-ahon ulottuvilla. Opposition henkinen johtajuus saattoi vaihtua näissä vaaleissa. Kokoomuksen ja persujen ero on seitsemän prosenttiyksikköä, se on hirveä määrä, Soini pohtii.

– Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä Seinäjoen puoluekokouksessa tapahtuu. Vieläkö Halla-aho jaksaa kaksi vuotta katsella Tynkkysiä ja muita kuunnella heidän ajatustensa Tonavaa. Mielestäni hän on näyttänyt vähän kyllästyneeltä.

Entisen PS-johtajan vinkki SDP:lle on, että ”vihervasemmisto on heille kauhea brändi”. Vihreätkin ovat hänen mielestään menettäneet parhaan teränsä.

– Paluu Koijärven lukemiin on alkanut. Näen sen aika pahana epäonnistumisena tässä tilanteessa heille.