Timo Soini: Uskosta ei pääse yli eikä ali

Ulkoministeri julkaisi plokissaan pääsiäissaarnan.

– Suurella osalla ihmiskuntaa on mitä syödä ja mitä juoda, silti kurkku on kuiva kuin beduiinin sandaali. Elämän vesi on ainoa apu, mutta sitä ei saa kaivosta, eikä kaupasta. Kun näkee Herran, ei enää mitään muuta näekään. Kun päästät Kristuksen sydämeesi, et elä pelkästään enää itse vaan Hän elää sinussa ja se on vallankumous, jolle ei synny vastavallankumousta. Vähempikin pelottaa, Timo Soini kirjoittaa pääsiäissaarnassaan.

– Uskosta ei pääse yli, eikä ali. Se on kohdattava. Siksi se ärsyttää, raastaa ja riuduttaa. Pistää pakanat pauhaamaan ja herjaajat huutamaan.

Timo Soini on kertonut aiemmin mm. Ilta-Sanomille kääntyneensä 1980-luvulla katolilaiseksi, koska hän ei voinut hyväksyä luterilaisen kirkon myönteistä suhtautumista naispappeuteen.

Pääsiäissaarnassaan Soini pohtii kirkon roolia.

– Mihin Kirkkoa tarvitaan? Kirkko on pyhiinvaelluksella olevan Jumalan kansa. Tämänpuoleista gospelia. Siksi Kirkon on oltava uskollinen Jumalan Sanalle ja sakramenteille. Uskon voimalla. Kirkon tehtävä ei ole mukautua vaan auttaa perille.