Timo Soini: Suomi on ainoa maa, jossa punavihreät pärjäävät gallupeissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulevat EU-vaalit näkyvät ulkoministerin mukaan eurooppalaisissa kannatusmittauksissa.

Ulkoministeri Timo Soini kommentoi tuoreita eurooppalaisia puoluekannatusmittauksia blogissaan. Ministeri sanoo ”eliiteille lohdutukseksi: gallupit eivät äänestä”.

− Suomi on ainoa maa, jossa punavihreät pärjäävät gallupeissa. Mistä se kertoo? Mittausvirheestä? Ja siitä, että EU-vaaleihin on runsaat puoli vuotta. Euroopassa tuulee. Tuuli voi kääntyä. Jos on kääntäjä, Timo Soini kirjoittaa.

− Kuka haluaa Suomeen punavihreää sotkua? No sitä saa, mitä tilaa, hän lisää.

Italian tuoreimman puoluegallupin mukaan Italian laitaoikeistolainen La Lega -puolue on nostanut kannatuksensa 34,7 prosenttiin. Puolueen kannatus ei koskaan ole ollut yhtä korkealla.

Ranskassa Marine le Penin johtama Kansallinen liittouma on noussut viimeisimmissä kannatusmittauksissa Emmanuel Macronin johtaman En Marche! -puolueen ohi

Timo Soinin mukaan La Legan menestyksen taustalla on muutamia päteviä poliitikkoja. Lisäksi Soinin mukaan ”puoluetta johdetaan”.

− [Matteo] Salvini johtaa. Oikein tai väärin. Johtaa.

− Täällä pohjoisessa emme ymmärrä Italian mentaliteettia. Me jääkarhut ”rakastamme” hyvinvointivaltiota ja veroja. Italiassa rakastetaan perhettä ja läheisiä ja vihataan veroja.

Timo Soinin mukaan Suomessa valtion on rikas ja kansa köyhää.

− Italiassa valtio on köyhä ja kansa rikkaampaa. Hetkinen. Mitä mieltä itse olet? Kun maksat paljon veroja, (usein jopa mielipiteittesi vastainen) poliitikko päättää, minne rahat menee. Kun saat enemmän käteen, sinä päätät, minne rahasi menevät.

Vastaukseksi siihen, mitä Italialle pitäisi tehdä, Soini kehottaa dialogiin.

− Sanelu ei onnistu. Ei se onnistu muuallakaan. Kärsivällisyyttä. Siellä on vastassa järkevää(kin) porukkaa. Keskustelun kautta. Sillä tulee tulosta.