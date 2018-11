Timo Soini: Suomen järjestelmä pystyy todentamaan gps-häirinnän

Ulkoministerin mukaan Suomi ei avaa häirintätapauksen yksityiskohtia venäläisille, vaikka Venäjä on kiistänyt häirinnän.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) tarkensi tänään suullisesti eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle reilu viikko sitten antamaansa kirjallista selvitystä gps-häirinnästä.

– Käsitykseni mukaan valiokunta oli hyvin tyytyväinen saamaansa selvitykseen, Timo Soini sanoi toimittajille eduskunnassa.

Soinilta kysyttiin, onko Suomella omaa tietoa häirinnästä vai onko Suomi Norjan tietojen varassa.

– Meillä on tieto siitä, että häirintä on tullut Venäjältä.

Soinilta kysyttiin, mitä lisäselvityksiä Venäjältä odotetaan. Ulkoministeri vastasi Suomen antaneen Venäjälle viestin, että Suomi tietää toiminnan olevan peräisin Venäjältä.

– Se on kerrottu Venäjän suurlähettiläälle keskusteluissa. Me edellytämme, että tällainen toiminta ei jatku eikä aiheuta mitään potentiaalisia vaaratilanteita, Soini totesi.

Suomi tutkii ennen kuin hutkii

Hän sanoi suomalaisten olleen hyvin selkeitä siinä, että suomalaiset ”aina ensin tutkivat ennen kuin hutkivat”. Soini totesi Venäjän kiistäneen, että toiminta olisi heiltä peräisin. Häneltä kysyttiin, vieläkö Venäjä vaatii todisteita.

– Meidän puolesta asia on selvä. Meillä on tästä näyttö, ja me toimimme sen mukaisesti.

Soini sanoi Suomen pitävän yllä valmiuksia, että häirintä pystytään jatkossakin verifioimaan eli todentamaan ja saamaan tietoon.

Soini sanoi, että Suomella on ajantasainen järjestelmä, jolla toiminta pystytään verifioimaan. Hän sanoi, että asiat ovat salassa pidettäviä ja salassapitovelvollisuutta painotettiin myös ulkoasiainvaliokunnalle, kun tiedot yksityiskohdista annettiin valiokunnalle Eduskuntatalon turvabunkkerissa tänään.

– Suomen toimintatapa on aina se, että pitää olla varma, pitävä näyttö. Huhu- ja kuulopuheiden perusteella ei tällaisiin prosesseihin lähdetä. Nyt meillä tämä verifiointi ja toimenpiteet on tehty ja meidän mielipide on ilmaistu.

”Näin on tapahtunut ja meillä on siitä tieto”

Soinilta kysyttiin, onko häirintätapaus nyt loppuunkäsitelty.

– En usko, että koskaan joku tapaus välttämättä olisi viimeinen laatuaan, niin meillä täytyy olla meidän prosessit ajantasalla ja reagoida sitten sen mukaisesti. Mutta en lähde spekuloimaan, voiko tällaista tulevaisuudessa tapahtua. Meillä pitää olla oma valmius ja omat asiat kunnossa ja sitten me toimintaan niiden perusteella, mitä tilanteita eteen tulee.

Soinilta kysyttiin, vieläkö tämän nimenomaisen häirintätapauksen käsittelyä jatketaan.

– No, tällä hetkellä meidän viesti on mennyt perille. Emme me yksityiskohtia tästä asiasta venäläisille tämän enempää avaa. Me olemme kertoneet, että meillä on tämä käsitys ja se on heille esitetty. He ovat sen kiistäneet, mutta ei se tätä asiaa miksikään muuta. Näin on tapahtunut ja meillä on siitä tieto.

Soini sanoi, että siitä ei ole tietoa, että gps-häirintä olisi aiheuttanut vaaratilanteita, mutta potentiaalisesti gps-koodin häirintä voi aiheuttaa vaaratilanteita.

– Ja me emme halua, että sellaisia aiheutuu, Soini totesi.