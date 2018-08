Timo Soini: Suomea ei elätetä kaupunkilaisten veroilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri vaatii tukea maataloudelle.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan siniset vaatii tukea maanviljelijöille tämän vuoden lisäbudjettiin. Siniset kannattaa ministerin mukaan maanviljelijöiden tukipakettia budjettiriihessä.

”Ei riitä, että rahat laitetaan ensi vuoden budjettiin. Tämän kauden satovahinkoja ei enää ensi vuonna pelasteta”, Soini kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

Kuuma ja kuiva kesä on ollut vaikea maataloudelle. Nyt alkaa Soinin mukaan ”monilla tiloilla kohtalon hetket”.

”Maatalous on Suomelle merkittävä elinkeino. Ja sellainen ajattelu, että nyt katsotaan mikä maatiloista on vahvin ja selviää tästäkin ilman valtion tukea, ei pientalonpojan luonteelleni sovi. Kansakuntamme kannalta olennainen kysymys on nyt se, halutaanko suomalainen maatalous säilyttää.”

Siniset ovat Soinin mukaan ehdottomasti säilyttämisen kannalla.

”Tämänkin EU-sekoilun myötä on entistä selvempää, että tavoitteena tulee seuraavalla vaalikaudella olla kansallisen maataloustuen osuuden korottaminen. Vähemmän tukea EU:lta, enemmän kotimaasta. Sitten maksamme vähemmän EU:lle ja enemmän suoraan Suomeen”, Soini sanoo.

Hänen mukaansa jokaisen viljelijän kannattaa kantaa huolta tulevasta vaalikaudesta.

”Cityvihreät eivät maakunnista paljon perusta, sinne asti kun harvoin pyöräilemällä pääsee. Joutuisi autoa käyttämään. EU:n lisäksi on myös yksi taho, josta apua ei varmasti saa ja se on selvä – pellot pakettiin SDP”, Soini kirjoittaa.

”Ahkeruus asuu maaseudulla”

Soini tyrmää kaupunkien ja maaseudun välisen vastakkainasettelun.

”Ajatus siitä, että kaupunkilaisuus olisi jotenkin parempaa tai kannattavampaa on minulle vieras. Tosiasia kun on sekin, että toimeentulotuki- ja asumistuki-menot ovat ihan eri luokkaa kaupungeissa kuin maalla”, Soini sanoo.

”Ei siis niin, että kaupunkilaisten veroilla muuta Suomea pyöritetään ja elätetään. Ei todellakaan”, hän lisää.

Soinin mukaan jokainen ihminen on paras asiantuntija siinä, missä hän itse haluaa elää.

”Meidän päättäjien tehtävä on mahdollistaa se koko Suomessa.”