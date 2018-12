Timo Soini: Sosiaalikonservatiivit nousevat Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan sosiaalikonservatismi on nouseva trendi Euroopassa – mediasta huolimatta.

Saksan kristillisdemokraattinen CDU-puolue valitsi perjantaina Annegret Kramp-Karrenbauerin uudeksi puheenjohtajakseen.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoittaa blogissaan, että Suomen kannalta ei ole samantekevää, kuka Saksan valtapuoluetta johtaa ja kenestä tulee liittokansleri Angela Merkelin jälkeen.

– Annegret Kramp-Karrenbauer on sosiaalikonservatiivi, mikä on tietenkin hyvä asia. Se on muuten Euroopassa nouseva trendi, vaikka median liberaalimöykästä muuta voisi päätellä, Soini kirjoittaa.

Ulkoministerin mukaan tiivis suhde Saksan kanssa on Suomelle tärkeä.

– Ei se ole huono lähtökohta, jos Saksan päässä meillä on kumppanina kunnon sosiaalikonservatiivi. Ymmärtää kestävien rakenteiden päälle, Soini kirjoittaa.