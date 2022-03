Timo Soini: PS:n pitäisi pyytää anteeksi loikkaansa EU-parlamentissa

Entisen puoluejohtajan mukaan perussuomalaiset ajautui huonoon seuraan.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini sanoo puolueen tehneen vakavan virhearvion vuoden 2019 eurovaalien jälkeen.

Puolue päätti siirtyä Jussi Halla-ahon johdolla pois Euroopan konservatiivien ja reformistien ECR-ryhmästä uuteen ID-ryhmään.

– Perussuomalaiset kuuluivat ECR-ryhmään koko vaalikauden 2014–2019. Edellisellä kaudella ryhmänä oli EFD, mutta yhteistyö ECR:n kanssa toimi hyvin, ja siirtyminen oli luonnollinen vuonna 2014. Kun Perussuomalaiset lähti uusille teille vuoden 2017 Jyväskylän puoluekokouksessa, oli luonnollista, että tämä kotimainen suunnanmuutos sai seurakseen myös hakeutumisen samanmielisten joukkoon Euroopassa, Timo Soini kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa ID-ryhmään siirtymisen taustalla oli vuoden 2014 eurovaalien jälkeen pidetty palaveri, jossa oli käsitelty Jussi Halla-ahon ”kelvollisuutta” ECR-ryhmän jäseneksi.

– Hyödylliset idiootit hyppäsivät vielä heitäkin hyödyllisempien idioottien kelkkaan. Nyt sitten selitellään. Näky on alaston, viikunanlehti on poissa, jäljellä on vain rappio. Selvyyden vuoksi sanottakoon, että perussuomalaiset ei ole putinistinen puolue, mutta vuoden 2014 nöyryytyksen vuoksi he ajautuivat huonoon seuraan Euroopan parlamentissa, jota tosin edustajat Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen avustajineen tuskin huomasivat, Timo Soini kirjoittaa.

Timo Soini muistuttaa ruotsidemokraattien jääneen ECR-ryhmään ja arvioi puolueen nousevan hyvin todennäköisesti Ruotsissa seuraavaan hallitukseen.

– Ainoa mahdollisuus persuille korjata tilanne on ottaa hattu nöyrästi kouraan, pyytää anteeksi, katua tomussa ja tuhkassa ja pyytää paluuta ECR-ryhmään. Tämä kannattaa tehdä mieluimmin ennemmin kuin myöhemmin ja siitäkin huolimatta, että minä, puolueen perustaja sitä esitän, Soini sanoo.