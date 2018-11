Timo Soini PS:lle: Ei allekirjoitusta, ei allekirjoiteta, ei allekirjoiteta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten ja sinisten kiistely GCM-asiakirjasta jatkui eduskunnassa.

Eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaisten Laura Huhtasaari otti uudelleen esiin GCM-asian. Suomi on hänen mukaansa hyväksymässä sen joulukuussa Marrakeshissa. Huhtasaari luetteli GCM:stä lähteneitä maita ja vetosi hallitukseen, ettei Suomen puolesta lähetettäisi ketään sitä hyväksymään.

– Mikähän tällä kertaa on perussuomalaisten päivän tarjous, ulkoministeri Timo Soini (sin.) aloitti vastauksensa.

Soini totesi proseduuria selvittäessään useamman kerran, että Euroopan parlamentissa ensin Jussi Halla-aho vastusti GCM:ää.

– Eikö hänen sanansa tehonnut, eikö viesti tullut perille vai eikö sitä otettu huomioon, kun teidän edustajanne kesäkuussa valiokunnissa hyväksyivät, koska eivät vastustaneet. Nyt te taas vastustatte, mutta mitä seuraavalla kerralla? Tässä ei ole johdonmukaisuuden häivääkään tässä touhussa, Soini naljaili.

Soini ihmetteli, miten sopimuksesta voi lähteä, kun sopimusta ei ole edes olemassa.

– Marrakeshiin mennään hyväksymään asiakirjaa, kompaktia, joka sitten päätöslauselmalla hyväksytään YK:ssa.

Laura Huhtasaari totesi toisen kysymyksensä aluksi ”höpö höpö, ministeri Soini”. Huhtasaaren mukaan PS äänesti sopimusta vastaan ulkoasiainvaliokunnassa.

Timo Soini valitteli istunnolle perussuomalaisten nostamaa ”älämölöä”. Hänen mukaansa asiakirjaa ei allekirjoiteta.

Soinin selvittäessä jälleen asiakirjan etenemistä PS:n ryhmäjohtaja Leena Meri teki välihuutoja istuntosalin eturivistä.

– …sitten mennään Marrakeshiin, ja siellä sitten vasta… Ei mitään allekirjoitusta, edustaja Meri, ei siellä mitään allekirjoiteta. Niin, ei siellä mitään allekirjoiteta. Siellä ei allekirjoiteta mitään. Niin ei allekirjoiteta, Timo Soini totesi viidesti Leena Merelle.

Ulkoministeriö on todennut, ettei GCM-kompakti (”Global Compact for Migration”) ole sitova. Sen tarkoitus on vastata maailmanlaajuiseen siirtolaishaasteeseen maailmanlaajuisilla toimilla.