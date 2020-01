Timo Soini: PS ei ole erityisen oikeistolainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen puoluejohtajan mukaan oikeistoleima tulee puolueen maahanmuuttokannoista.

Perussuomalaisten entisen puheenjohtaja Timo Soinin mukaan perussuomalaiset ei ole erityisen oikeistolainen puolue.

Hänen mukaansa Suomessa ei ole ollut pitkään aikaan aitoja oikeistolaisia. Hänen mukaansa ”sitä (oikeistolaisuutta) pelättiin kuin ruttoa sotien jälkeen. Eihän kukaan ollut oikeistolainen, kaikki olivat vain ei-sosialisteja”.

– (Helsingin pormestari) Jan Vapaavuori taisi joskus käyttää termiä ”aito oikeistolainen”. Sama on vähän Euroopassa. Ei uskalleta olla oikeistolaisia ja usein se johtuu siitä, ettei oikeasti edes olla, Timo Soini sanoi maanantaina julkaistavan Populismi-kirjansa tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Timo Soinin mukaan on tyypillistä, että oikeistolaisuus näkyy esimerkiksi veropolitiikassa, mutta ei suhteessa pääomapolitiikkaan, omistamiseen tai tuotantovälineisiin. Hän katsoo, että ”oikeistopopulisteista” puhuttaessa oikeistolaisuus yhdistetään nykyään liian helposti maahanmuuttoon.

– Ja tämä muukalaisuus ja siihen liittyvät asiat, siitä se leima tulee. Ei talouspoliittisesti, jos ajatellaan populistipuolueita, vaikka Suomen perussuomalaisia ennen tai nyt, niin ei ne vastusta maksutonta terveydenhuoltoa tai peruskoulua. Sanan siinä merkityksessä, ei perussuomalaiset ole oikeistopopulistinen. Ei ollut minun aikanani koskaan ja jos nyt on, niin ainoa, minkä takia voi olla, on maahanmuutto.

Timo Soinin mukaan nykyisestä poliittisesta keskustelusta hyötyvät vain perussuomalaiset ja vihreät. Hän nostaa esimerkiksi poliittisen keskustelun siitä, saako maitoa juoda ja millaisia elintarvikkeita tulisi suosia.

– Ota tämä pois pelikentältä. Tämä ei ole asia. Jos otatte tästä asian, niin aina häviätte. Kaksi hyötyjää on, perussuomalaiset ja vihreät, Timo Soini totesi.

– Jos haluatte keskustella ruuasta, niin keskustelkaa vaan. Mutta poliittinen hyöty menee muualle.

Hänen mukaansa perussuomalaisten tai kokoomuksen kannatus tuskin horjuu oppositiossa. Soini totesi, ettei ”sen enempää kannata kuin vastusta” perussuomalaisten nykyistä puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa.

– Jos edellinen (hallitus) oli huono, niin tämä on vielä huonompi. Demarit on perussuomalaisia kymmenen prosenttiyksikköä perässä ja keskusta perässä kokoomusta seitsemän prosenttiyksikköä. Sitä ei enää millään muulla kumota kuin sillä, että keulilla möhlitään. Koska täällä haastossa ei näy muuta haastajaa kuin isot otsikot siitä, että meillä on nyt toisenlainen hallitus.