Timo Soini: Näin yritämme auttaa Ukrainaa

Ulkoministerin mukaan konflikti uhkaa unohtua.

Eduskunnan budjettikeskustelua käytiin keskiviikkona illalla ulkoministeriön hallinnonalasta. Muun muassa ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) kysyi, miten Suomi ja Euroopan unioni ovat ajatelleet voitavan vahvemmin tukea erittäin vakavassa tilanteessa olevaa Ukrainaa.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) antoi polveilevan vastauksen.

– Tämä on hyvin ongelmallinen tilanne, kun puhutaan suoraan – myös EU:n rooli siinä, Timo Soini aloitti.

Ulkoministeri viittasi erityisesti siihen, että Ukrainan tilannetta eteenpäin viemään pyrkivästä Normandia-ryhmästä puuttuu EU:n edustus.

– Kuka siellä edustaa esimerkiksi Suomea tai Puolaa?

Sivupolkuna Soini totesi käyneensä eilen Puolassa, joka on ”paljon mainettaan parempi, aivan erinomainen maa. Viisi prosenttia talouskasvu ja työttömyys kuusi prosenttia, kelpaisi varmaan kaikille muillekin. Joka maassa on ongelmia, sielläkin, mutta kaikki ei ole niin tummasävyistä”.

– Ja tästä juuri puhuttiin. Mikä on EU:n vaikutusvalta, ja myös se, että Ukrainan asia uhkaa unohtua. Moni epävakaus joka tästä Ukrainasta johtuu vaikuttaa meihin kaikkeen. Tämä on jatkossa huolehdittava niin, että koko EU tulee edustetuksi, ei vain pelkästään suuret maat. Hyvä että Saksa ja Ranska ovat, ovat tärkeitä, mutta koko tämä yleiskuva on tärkeä, Soini sanoi.

Ulkoministerin mukaan sanktiopolitiikalla on merkitystä.

– Kun katsotaan Asovanmeren kriisiäkin, niin kyllä se peruskysymys on se, että Ukrainalta otettiin laittomasti Krim 2014. Tästä kaikki johtuu. Tämä on se tilanne.

Soini jatkoi Suomen olleen aktiivinen rauhanvälityksessä ja -turvaamisessa alusta asti. Hänen mukaansa Suomen kansainvälisissä järjestöissä tekemä yhteistyö ”on niitä joissa meidän pitää olla ja missä me vaikutamme”. Euroopan neuvosto hänen mukaansa on erityisen tärkeä.

– Kyse on siitä jääkö Venäjä sinne vai eikö, ja mitä se sitten merkitsee. Emme voi olla taikureita, mutta teemme kaikkemme, Soini totesi.

– Etsimme polkuja koko ajan, jotta saisimme keskustelut ja ratkaisut käyntiin, koska tämän asian kanssa alkaa olla kiire. Paitsi sen taloudellisen, niin toiminnallisen puolen kautta.

Soinin vastauksen mukaan Euroopan neuvostosta ja ihmisoikeustuomioistuimesta saadaan se hyöty, että kaikkien maiden kansalaiset ovat ihmisoikeusturvan piirissä. Se on hänen mukaansa tärkeää ihmisten oikeusturvalle varsinkin maissa, jossa oikeudet eivät tule tarpeeksi hyvin turvatuiksi.