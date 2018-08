Timo Soini: Muutin arviotani EU:n turvallisuuslisästä

Ulkoministerin mukaan ’tieto lisää tuskaa, mutta onneksi myös ymmärrystä’.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mielestä Suomen kannalta keskeinen turvallisuusyhteisö on Euroopan unioni.

– Sanon sen nyt suoraan. Olen viimeisen kolmen vuoden aikana itsekin joutunut muuttamaan aikaisempaa arviotani EU:n turvallisuuslisästä. Tieto lisää tuskaa, mutta onneksi myös ymmärrystä. Kyse on Suomen etujen ajamisesta mahdollisimman taitavasti, Soini sanoi suurlähettiläspäivillä pitämässään puheessa Helsingissä.

Ulkoministeri korosti puheessaan, että ”siksi Suomella tulee olla myös vahvempi Eurooppa-politiikka”.

– Suomen intressejä ei voida hoitaa pyörimällä EU:n neuvostojen agendan ympärillä. Eurooppa alueellistuu, ryhmät ja kahdenvälisyys korostuvat. Puolustusyhteistyön kehittämisessä tämä on jo tätä päivää. Meidän tulee olla aktiivisia ja meillä tulee olla aktiivista ulkopolitiikkaa Euroopan maihin. Ennen kaikkea meillä tulee olla omat, kansallisiin intresseihin perustuvat kannat, joiden taakse pyrimme saamaan kumppanit EU:ssa.

Soinin mukaan tämä on erityisen tärkeää nyt, kun yhteisön turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hankkeita kehitetään.

Naton toimintaa ”turha yrittää maalata”

Ulkoministeri Timo Soini otti puheessaan kantaa myös Suomen Nato-yhteistyöhön sekä puolustusyhteistyöhön Ruotsin kanssa.

– Nato on tärkeä toimija Euroopan turvallisuuden kannalta ja on oma etumme, että yhteistyö Naton kanssa on tiivistä. On turha yrittää maalata Naton toimintaa provokatiiviseksi, kun se puolustusliittona vastaa Venäjän voimapolitiikkaan.

Soini korosti puheessaan, että Suomen ja Ruotsin yhteistyö Naton kanssa on ollut hyödyllistä.

– Olemme kytkeytyneet omaa turvallisuuspoliittista ympäristöämme koskevaan keskusteluun ja kykenemme halutessamme yhteistoimintaan. Ei tämä merkitse liittolaisuutta. Teemme työtä Suomen eduksi. Tämän yhteistyön rinnalla eurooppalainen puolustusyhteistyö ottaa tervetulleita askelia.

Soini totesi, että Suomen ja Ruotsin ulkopoliittinen yhteistyö on syventynyt, ”jopa arkipäiväistynyt”.

– Ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön vahvistaminen on erityisen tärkeää silloin, kun puolustuspoliittinen raide etenee. Ei ole keskeisiä asioita, joita Tukholmassa tai Helsingissä ryhdyttäisiin ratkomaan ilman yhteyttä naapuriin. Kaverit kannattaa hakea läheltä eikä meillä Ruotsia parempaa kaveria taida olla.

Ulkoministeri Soini otti puheessaan kantaa myös Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteisiin.

– Oma kantani on edelleen, että Yhdysvallat ja Eurooppa ovat toistensa tärkeimmät kumppanit. Ellei yhteistyö Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä toimi, niin Kiina ja Venäjä korjaavat sadon.

Soini korosti, ettei kumppanuus tarkoita kuitenkaan kritiikittömyyttä.

– Yhdysvallat on lyhytnäköinen ja tekee virheen, jos se kääntää selkänsä monenväliselle järjestelmälle tai ajautuu kauppasotaan.