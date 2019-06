Timo Soini: Kellot kääntyvät Kekkosen aikaan

Väistyvä ulkoministeri kuvailee Antti Rinteen (sd.) hallituksen ulkopolitiikkaa ummehtuneeksi.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan Iltalehdelle vuodettu hallitusohjelman luonnos on ”tylyä tekstiä”.

– Ummehtunuta ulkopolitiikkaa tiedossa, Soini kirjoittaa blogissaan.

– Uuden hallituksen myötä liturgia tekee paluuta. Kellot ja käytös kääntyvät (Urho) Kekkosen aikaan, monessa mielessä.

Hallitusohjelmaluonnoksen mukaan SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n hallitus aikoo muuttaa voimassaolevan Nato-kirjauksen seuraavaksi: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä.”

– Nato-kirjaus on huono, eilisen evästä. Se olisi kannattanut ottaa suoraan (Juha) Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelmasta. Onneksi en joudu tuota kirjausta selittämään ja selittelemään, vielä muutaman päivän ulkoministerinä toimiva Soini toteaa.

Sipilän hallitus muotoili Suomen Nato-kannan seuraavasti: ”Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.”

Rinteen hallitus painottaa lisäksi, että ”Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan.”

– Kenelle tämä lause on kirjoitettu, Soini kysyy.

Iltalehden mukaan suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen palaavat Suomen ulkopolitiikan keskiöön.

– We are the world, We are the children osasto on täynnä sanahelinää sinänsä hyvistä asioista. En pitänyt tapanani mennä sormi pystyssä opettamaan kollegoita milloin mistäkin asiasta. Asiasta sanoin, jos aihetta oli. Moralismista ei ole apua, Soini kommentoi kirjauksia.