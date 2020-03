Timo Soini: Jussi Halla-aholla on vakaa opetuslasten joukko

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n entisen puheenjohtajan mukaan nykyisellä johtajalla on käytössään ’neljä D:tä’.

Polemiikki-lehti on haastatellut populismista kirjan tehnyttä entistä perussuomalaisten puheenjohtajaa Timo Soinia. Teoksessa hän puhuu populismin noususta neljän D-kirjaimen turvin: distrust, destruction, deprivation ja de-alignment eli epäluottamus, tuho, aseman heikkeneminen ja puoluerajojen hämärtyminen.

PS:n nykyinen johtaja Jussi Halla-aho ei Soinin mukaan ole populisti perinteisessä mielessä, mutta teoria pätee silti.

– Hänellä on käytössään neljän D:n skenaariot, erityisesti destruction eli tuho. Hän on 15 vuotta takonut terveisiä uppoavasta lännestä ja saanut kokoon solidin opetuslasten joukon. Lisäksi hän on vanhojen korruptioskandaalien ja vastaavien ulkopuolella, Timo Soini kuvailee Jussi Halla-ahoa.

– Hän saattaa puhua armottomia asioita, mutta ei hänestä ole vetämään liipaisimesta.

Soinin mukaan ”sellaisiakin populisteja on, jotka tulevat rakenteen sisältä”.

– Miksi perustaa puolue, kun voi kaapata olemassa olevan? Niinhän esimerkiksi (Donald) Trump teki.