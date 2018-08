Timo Soini IS:lle: Yksityinen sektori, jos en lähde vaaleihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri sanoo jälleen, ettei ole tehnyt päätöstä vaaleihin osallistumisesta.

Ulkoministeri Timo Soini kertoi Ilta-Sanomille sinisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä, ettei ole tehnyt päätöstä ehdokkuudesta tulevissa eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa.

– Paine on paljon kovempi kuin pyrky, Timo Soini sanoo IS:lle.

– Jos asettuisin ehdolle, uskoisin, että tulisin valituksi. Senhän tietenkin päättävät äänestäjät.

Hän sanoo kuitenkin olleensa politiikassa 30 vuotta.

– Nyt on aika, että jos aikoo jotain muuta tehdä, se on nyt. Seuraavan vaalikauden jälkeen on liian vanha.

– Yksityinen sektori on varmaan todennäköisin, jos en lähde vaaleihin.