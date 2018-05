Timo Soini: Hallitus on epäonnistunut vain yhdessä asiassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan kolmessa vuodessa on tehty enemmän kuin aiemmilla vaalikausilla yhteensä.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan, ettei nykyinen hallitus ole epäonnistunut muussa kuin sisäisissä väleissään.

– Nyt on osoitettu, että tämä hallitus tulee saavuttamaan kaikki keskeiset tavoitteensa. Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin. 90 000 työllistä on jo tullut lisää. Suomella menee nyt paremmin kuin koskaan, Timo Soini toteaa.

– Opposition on tätä vaikea sulattaa. Kolmessa vuodessa on tehty enemmän kuin muutamalla aikaisemmalla vaalikaudella yhteensä. Vihervasemmisto tehtailee kilpaa välikysymyksiä, joiden perässä persut hyppivät kuin puudelit. Omaa politiikkaa ei edes yritetä tehdä. Heistä ei ole sosialistille vastustajaksi.

Kuitenkin Soinin mukaan ”valitettavasti näyttää vähän siltä, että alamme (hallituksessa) sekoamaan sisältä päin. Hyvät tulokset hukkuvat helposti uutisvirtaan irtiotoista”. Hänen mukaansa jokaisesta hallituspuolueesta on vuorotellen pistetty ilmat pihalle tämän vaalikauden aikana.

– Kokoomuksessa ja nykyään sen ulkopuolella takarivin turistiosasto pyörittää koko Suomen sote-keskustelua. Ensimmäisen kauden kansanedustajissa tuntuu asuvan se suurin viisaus. Perussuomalaisista nyt puhumattakaan. Se puolue meni rikki oikeasti. Syntyi siniset, Soini kuvailee.

– Tälle turbulenssille on helppoa Hakaniemessä hymyillä. Jos SDP seuraavat vaalit voittaa, se ei ole siksi, että he ajaisivat oikeaa politiikka tai olisivat tehneet edes kelvollista oppositiotyötä. Ei. Tämä hallitus ei ole epäonnistunut muussa kuin sisäisessä koheesiossa.

Timo Soinin mukaan ”nykyään kaikki luulevat tietävänsä politiikasta kaiken. Riittää, että sinulla on mielipide jostain. Mutta totuus on että pitkälle ei vain sillä pötki. On tehtävä ihan julmetusti töitä. Eikä huipulta voi aloittaa. Politiikassa onnistuminen vaatii sitkeyttä, kärsivällisyyttä ja aimo annoksen myös lojaalisuutta. Ne jotka ovat oppineet saamaan kaiken, eivät ymmärrä arvostaa mitään”.

– Nyt on vappupuheet pidetty ja sosialisti on julistanut ympäri maata muuttavansa vuoden päästä kaiken. Siinä ajassa voi kuitenkin tapahtua mitä tahansa. Ja on syytä muistaa, että SDP ei tule perumaan yhtään tämän hallituksen leikkausta.

Hänen mukaansa ”vappu oli vasemmiston päivä, mutta huominen on konservatiivien”.

– Suomessa vallitsee laaja konservatiivinen pohjavire. Tämä pätee myös nuorisoon, konservatismia on uskallettava rohkeasti puolustaa. Perinteiset arvot pitävänä pohjana.