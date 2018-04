Timo Soini Gazan väkivaltaisuuksista: Laajentumista vältettävä

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kommentoi Ulkoministeriön Twitter-tilillä Gazan alueella väkivaltaisuuksiksi eskaloituneita mielenosoituksia. Hän sanoo olevansa tilanteesta ”syvästi huolissaan”.

– Kannustan paluuta rauhaan ja malttiin. Tilanteen muuttumista yhä väkivaltaisemmaksi on vältettävä, Soini kirjoittaa englanniksi.

– Kahden valtion välillä on löydettävä ratkaisu rauhanneuvotteluilla, hän lisää.

FM Soini: Deeply concerned about situation at the Gaza border. Urging for return to calm and restraint. Further violent escalation must be avoided.

Resumption of peace talks towards a two-state solution needed.

Statement by @FedericaMog on events in Gaza https://t.co/QspmuUAQxN

