Timo Soini: Eliitti luulee, että liberalismi juhlii vaaleissa

Ulkoministerin mukaan englanninkielinen maailma on näyttänyt, mihin politiikan tuuli puhaltaa.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan kaikki on politiikassa mahdollista sille, joka uskoo.

– Et voita vaaleja, jos et usko niitä voittavasi. Tiedän, mistä puhun. Kokemuksesta, suomalaisissa olosuhteissa. Eurooppa, maailma ja Suomi niiden mukana liikkuu nyt vinhaa vauhtia. Muutosta on ilmassa. Sen tuntee, Soini kirjoittaa blogissaan.

– Suuret poliittiset mullistukset ovat mahdollisia. Englanninkielinen maailma on näyttänyt, mitä tuleman pitää. Eurooppa on hämmentynyt. Seuraavat EU-vaalit ovat kymmenen kuukauden päässä.

Soini muistuttaa, että heti EU-vaalien jälkeen alkaa Suomen EU-puheenjohtajuus. Hän ei usko, että SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne olisi Suomen seuraava pääministeri.

– Eliitit, media ja monet politiikan toimijat luulevat, että liberalismi juhlii ensi vuoden vaaleissa eri muodoissaan. Kyllä sekin mahdollista on, mutta vai siksi, että konservatiivit olisivat horteessa.

– Pride ja Suviseurat eivät ole puoluepolitiikkaa. Ymmärrät, kun hetken mietit, Soini kirjoittaa.