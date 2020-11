Timo Ritakallio Ylelle: Tokion kisojen peruminen todellinen uhka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuskin globaali pandemia saadaan rokottamalla nopeasti kuriin, arvioi Suomen olympiakomitean jättävä johtaja.

Suomen olympiakomitean jättävä Timo Ritakallio muistuttaa Yle Urheilun haastattelussa, että urheilijoiden kannalta nykyinen tilanne on hankala, koska poikkeusolosuhteissa mahdollisuus harjoitteluun ja kilpailemiseen vaihtelee paljon maiden välillä.

– Onkin oikeutettua kysyä, kuinka pitkään pandemian rauhoittumisen jälkeen tulisi odottaa ennen kuin kansainvälinen kilpailukalenteri palautetaan normaaliksi, vai pitääkö vain hyväksyä, että maailmassa on aina konflikteja tai poikkeusoloja, jotka vaikuttavat urheilijoiden valmistautumiseen arvokisoihin, hän pohdiskelee.

Ritakallion mukaan asian pohtiminen urheilijoiden näkökulmasta on tärkeää, sillä heidän biologinen kellonsa tikittää. Joidenkin ura saattaa olla lähellä päättymistä, eivätkä ennusmerkit syksyllä 2020 ole kovin valoisat.

– Aina voi elätellä toiveita, että kesällä tai syksyllä 2021 tilanne olisi parempi, mutta vaikka uskoisi mihinkä rokotteeseen tai lääkkeeseen, niin tuskin tämän kaltainen täysin globaali pandemia saadaan rokottamalla nopeasti kuriin. Ainakin se on hyvin haastavaa, hän varoittaa.

Jos Tokion olympiakisat jouduttaisiin perumaan kesällä 2021 eikä vuoden 2022 Pekingin talvikisoja pystyttäisi järjestämään, oltaisiin tilanteessa, jossa isolle osalle nuoria olympiakisat olisivat tuntematon asia.

– Se on todellinen uhka, jonka todennäköisyys ei ole nolla, Ritakallio arvioi.

Hänen kokemuksensa mukaan kansainväliset urheilujärjestöt eivät ole erityisen nykyaikaisia esimerkiksi digitalisaation hyödyntäjinä. Koronakriisin aikana kuitenkin muun muassa KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on järjestänyt virtuaalisia keskustelutilaisuuksia kansallisten olympiakomiteoiden puheenjohtajille.

Ritakallio toivoo, että tämän kaltaiset toimintatavat yleistyisivät kansainvälisissä urheiluyhteisöissä. Se parantaisi oleellisesti tiedonkulkua, antaisi mahdollisuuden haastaa organisaatioiden johtoa ja olisi ajankäytön sekä kustannusten kannalta tehokasta.

– Vuoden aikana on myös hyvin noussut esiin ihmisten kiinnostus ja tarve seurata urheilua paikan päällä tai vaikka television välityksellä. Siksi on ollut mielekästä järjestää poikkeusoloissakin erilaisia kilpailutapahtumia, joiden kautta urheilu on todistanut olevansa miljoonille merkityksellistä, hän painottaa.

Neljä vuotta Suomen olympiakomiteaa johtaneen Timo Ritakallion seuraaja valitaan huomenna lauantaina.