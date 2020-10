Timo Heinonen: Veteraanien kuntoutuksesta ei saa leikata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronakriisi on vaikeuttanut veteraanikeräyksiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen esittää, että valtio korvaa veteraanien kuntoutusrahoja ja muuta rahoitusta uhkaavan leikkauksen. Talousarvioaloitteessaan Heinonen esittää määrärahan lisäämisestä Sotiemme Veteraanit ja Sotiemme Naiset -varainhankintojen tuotonaleneman korvaamiseksi.

– Koronan aikana perinteisiä veteraanikeräyksiä ei ole pystytty toteuttamaan normaalilla tavalla. Varusmiehet ovat vuosikymmenten ajan hoitaneet tästä keräyksestä ison osan ja nyt, kun korona aikana ei näitä keräyksiä ole voitu toteuttaa normaaliin tapaan, niin veteraanien kuntoutuksen ja muun toiminnan rahoitusta uhkaa noin miljoonan euron leikkaus. Tämä tulee näkymään ennen muuta veteraanien kotikunnissa, Heinonen sanoo.

Sotiemme Veteraanit ja Sotiemme Naiset -varainhankintakeräykset uhkaavat jäädä myös vajaiksi tulevana vuonna. Heinonen toivookin pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen huolehtivan siitä, että veteraanien rahoitus ei leikkaannu ja riittävät ja tarvittavat toimet voidaan toteuttaa myös tänä ja ensi vuonnakin.

– Nämä keräykset on tärkeä asia ja myös varusmiehelle ne ovat olleet tärkeä osa monessakin mielessä. Se on ollut osa sukupolvien välistä ketjua. Mutta emme voi ajatella niin, että kunniakansalaistemme kuntoutus ja hoito ja hoiva ovat kiinni keräystuotoista. Veteraanien keski-ikä on jo reilusti yli 90 vuotta ja korkea ikä merkitsee myös lisääntyvää hoidon ja hoivan tarvetta. Toivon, että hallitus tai eduskunta lisää tämän miljoonan euron määrärahan ensi vuoden budjettiin, esittää Heinonen.

Useat kansanedustajat ovat allekirjoittaneet Heinosen talousarvioaloitteen. Heinonen alleviivaakin, että vastuunkantaminen on koko eduskunnan ja yhteiskunnan yhteinen tehtävä.

– Viimeinen iltahuuto kutsuu kiihtyvällä tahdilla näitä meidän naisiamme ja miehiämme. Pidetään huolta heistä viimeiseen asti. Se on tehtävämme, vetoaa Heinonen.