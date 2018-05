Timo Heinonen: Valinnanvapaus purkaa jonot ilman lisäkustannuksia

Kansanedustaja Timo Heinonen pitää valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen esittämiä sote-uudistuksen kustannusvaikutuksia lupaavina.

Martti Hetemäen muistiossa todetaan, että sote-uudistuksen valinnanvapauden kustannusvaikutus olisi plus-miinus-nolla.

– Tämä on todella kova arvio, sillä valinnanvapauden on pelätty nostavan kustannuksia. On ilmeistä, että ihmisten nopeampi hoitoon pääsy lisää painetta kustannuksien nousulle, kun lääkärikäynnit lisääntyvät ja jonot purkaantuvat. Nyt valtionvarainministeriössä on kuitenkin laskettu, että oikea-aikainen ja nopea lääkäriin pääsy myös vähentää tehokkaasti kokonaiskustannuksia. Lopputuloksena on, että valinnanvapaus purkaa jonot ilman lisäkustannuksia, toteaa Timo Heinonen.

Oppositio on levittänyt väitteittä Hetemäen muistion pohjalta, että valinnanvapaus ei toisikaan säästöjä. Heinonen muistuttaa, että ei valinnanvapaudella olekaan tavoiteltu säästöjä, vaan nimenomaan nopeampaa hoitoon pääsyä ja laadukkaampia palveluita.

Heinosen mukaan valtiovarainministeriön muistio alleviivaa sitä, että ihmisten lääkäriin pääsyä on mahdollista nopeutta ilman kustannusten kasvua.

Hetemäki toteaa muistiossaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden säästöpontentiaali on yhteensä jopa 4,6 miljardia euroa. Hallitus tavoittelee sote-uudistuksella tästä säästöpotentiaalista kolmen miljardin osuutta.

– Uudistuksessa kyse ei siis ole sote-menojen leikkaamisesta, vaan siitä, että vuoteen 2029 mennessä voisimme hillitä nykyistä menojen kasvua tämän verran. Onnistutaanko tässä, niin se on totta kai monen asian summa ja ennen muuta toimeenpano maakunnissa ratkaisee paljon, toteaa Heinonen.