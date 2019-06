Timo Heinonen vaatii ministeriltä esityksiä – ”työllisyystoimet puuttuvat”

Työllisyys ja investoinnit sävyttivät eduskunnan keskustelua lisätalousarviosta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sanoo olevansa erittäin huolissaan siitä, että luvatut työllisyystoimet puuttuvat lisätalousarvioesityksestä kokonaan.

– 75 prosentin työllisyysastetta ei tavoiteta ilman konkreettisia tekoja, ja ministeri (Timo) Harakan (sd.) pitäisi istua kyllä etupenkissä ja tuoda niitä esityksiä tänne eduskuntaan, Timo Heinonen sanoi eduskunnan keskustelussa vuoden 2019 toisesta lisätalousarvioesityksestä.

Heinonen sanoi kokoomuksen olevan kuitenkin tyytyväinen liikenne- ja ratahankkeiden valmisteluun.

– Haluamme antaa kiitosta siitä, että hallitus vie eteenpäin yhdessä jo pitkälle valmisteltuja liikenne- ja ratahankkeita.

Heinosen mielestä on hyvä asia, että myös pääradan suunnittelu jatkuu.

– Suunnitelmat välille Helsinki-Riihimäki ja Hämeenlinna-Tampere pitää olla valmiina, kun EU:n seuraava rahoituskausi alkaa.

– Me olisimme kokoomuksessa valmiita laittamaan kuokan ratahankkeiden osalta maahan vaikka heti.

Heinosen mukaan esimerkiksi Espoon kaupunkirata olisi jo rakentamisvalmis.

– Tähän löytyisi rahoitus esimerkiksi nipistämällä hivenen Kelan hallinnon paisuttamisesta tai, arvoisat ministerit, teidän omasta avustajakunnastanne.

Heinonen pitää hyvänä, että ammattikouluihin esitetään myös lisäopettajia budjettivaroin.

– Me annamme tuen sille, että opettajat palkataan pysyvästi ja toivomme, että te, arvoisat ministerit, vielä pohditte sitä, että tämä ammattikoulujen opettajaresurssi palkattaisiin pysyvästi eikä vain muutamaksi vuodeksi.

Tasapainoinen kasvu

SDP:n kansanedustaja Johannes Koskisen pitää lisätalousarvioesitystä vaikuttavana.

– Lisäbudjettiesitys on tehty harvinaisen nopeasti ja on harvinaisen vaikuttavaa, että hallitus on kasannut kolmessa viikossa sellaisen paketin, jossa on välttämättömiä väyläverkkoinvestointeja ja jossa tullaan auttamaan ammattikoulujen vaikeaa tilannetta.

Koskisen mukaan näillä investoinneilla pidetään kokonaisuutena kasvua yllä.

– Minusta on tärkeää koko eduskunnankin tunnustaa, että on syytä tehdä tällainen lisäpanostus, jotta saadaan edistettyä tasapainoista kasvua ja työllisyyden kohenemista.

Byrokratia paisuu

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio on tyytyväinen liikennehankkeisiin.

– Nämä liikennehankkeet, joita on tuotu esille perusväylänpitoon 40 miljoonaa euroa ja väyläverkoston kehityshankkeisiin 71 miljoonaa euroa, ovat aivan oikeita ratkaisuja.

– Sitten tämä ammatillisen koulutuksen kahdenkymmenen miljoonan euron lisäpanostus on myös erittäin kannatettavaa. Toivottavasti koulutukseen on luvassa määrärahoja myös jatkossa.

Savio kuitenkin kritisoi hallinnon ja byrokratian paisumista.

– Lisätalousarviossa näyttää paisutettavan hallintoa ja byrokratiaa. Muun muassa Kelan hallinnon paisutus viidellä ja puolella miljoonalla eurolla ilmeisen monimutkaisen eläkelupauksen toteuttamiseen.

– Myös sote-uudistuksen jatkoon varatut 211 miljoonaa euroa, niiden määrärahojen käyttöä ihmettelen. Tässä vaiheessa uudistuksen varsinaisesta sisällöstä ei ole tietoa, mutta silti käytetään näin paljon rahaa.