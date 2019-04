Timo Heinonen: Rajat voitava sulkea välittömästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinosen mukaan kansainvälisten sopimusten toimivuutta tämän päivän ongelmien edessä on arvioitava uudelleen.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pitää tärkeämpänä, että jatkossa voidaan auttaa aidosti hädässä olevia kuin noudattaa pilkulleen aivan erilaiseen maailmaan aikanaan luotuja kansainvälisiä sopimuksia. Hänen mielestään on välttämätöntä, että rajat saadaan jatkossa nopeasti kiinni ja tarkastukset käyntiin, jos EU:n ulkorajat vuotavat.

– Nyt myös vihreiden Pekka Haavisto totesi, että 2015 itärajan ylityspaikkoja olisi pitänyt ryhtyä sulkemaan välittömästi. Tähän asti vihreät ovat vedonneet kansainvälisiin sopimuksiin, että rajoja ei voida sulkea. On tärkeää, että jatkossa voimme sulkea rajamme välittömästi ja tässä auttaa se, että kaikilla puolueilla on myös yhteinen näkemys asiasta. Vihreät totesivat nyt, että rajojen sulkeminen ei olisikaan tällaisissa tilanteissa Geneven pakolaissopimusten valossa ongelmallista.

Venäjältä ja myös Ruotsista tuli vuonna 2015 rajan yli lyhyessä ajassa paljon ihmisiä, jotka vetosivat kansainvälisiin sopimuksiin ja hakivat turvapaikkaa.

– On varmasti tärkeä avata keskustelu siitä, että miten kansainväliset sopimukset toimivat tällaisissa tilanteissa. Ne on tehty aivan toisenlaiseen maailmaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi jo 2016, että ”Eurooppa ei pitkään enää kestä hallitsematonta kansanvaellusta” ja että ”sietorajan ylitys romahduttaa arvojärjestelmäämme”. Tätä puhetta arvosteli silloin muun muassa vihreiden Ozan Yanar, mutta on hyvä, että nyt vihreät ovat Pekka Haaviston kanssa tulleet samalla linjalle presidentin ja myös meidän muiden kanssa, että rajoja pitää voida sulkea välittömästi, Heinonen sanoo.

-Kun pystymme toimimaan jatkossa näin niin pystymme auttamaan heitä, jotka oikeasti apua tarvitsevat. Tulijoita on Eurooppaan miljoonia ja kestävä ratkaisu ei ole se, että tänne ja myös Suomeen otetaan vastaan kaikki, jotka osaavat sanoa ”turvapaikka” ilman mitään todellisia perusteita, hän toteaa.

Heinonen pitää välttämättömänä, että Venäjän vastaisen rajan valvontaa myös parannetaan ja tehostetaan rajan sulkemista välittömin toimin, jos vuoden 2015 kaltaiset tapahtumat alkaisivat toistua.

– Kysyä pitää kumpi on tärkeämpää, että voimme auttaa oikeasti hädässä olevia vai se, että noudatamme erilaiseen maailmaan tehtyjä sopimuksia pilkuntarkasti. On realismia myöntää, että tällaista pakolaisten määrää emme enää toista kertaa kestäisi vaikka ahtaalla tulkinnalla kansainvälisten sopimusten tulkinta niin velvoittaisikin. Tästä on nyt syytä käydä keskustelu EU-tasolla, kun Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa.