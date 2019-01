Timo Heinonen: Poliisien määrää kasvatettava

Kansanedustajan mukaan Suomeen tarvitaan 1000 uutta poliisia.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen pitää Oulun tapahtumia varoittavana esimerkkinä Suomen heikentyneestä turvallisuustilanteesta. Heinonen kertoo asiasta tiedotteessaan.

Osana ongelmaa on Heinosen mukaan poliisien lukumäärä. Suomen poliisimäärä on Heinosen mukaan koko Euroopan pienimpiä suhteutettuna asukasmäärään. Suomessa tuhatta asukasta kohden on 1,3 poliisia, kun Ruotsissa vastaava määrä on kaksi ja Saksassa reilusti enemmän.

– Nyt olemme pystyneet paikkaamaan edellisten hallitusten poliisimäärärahoihin tekemiä leikkauksia, mutta minusta nyt pitää yhdessä kaikkien puolueiden kanssa päättää, että sisäinen turvallisuus laitetaan pitkäjänteisesti kuntoon. Se vaatii poliisien määrän noston nykyisestä reilusta 7000:sta noin 8000:teen, Heinonen arvioi.

Heinonen toivoo myös turvapaikanhakijoita koskeviin lakeihin tiukennuksia.

– Tosiasiat täytyisi nyt kaikkien tunnustaa. Turvallisuustilanne on erilainen ja kehitys huonompaan suuntaan pitää nyt pysäyttää. On esimerkkejä, joissa paluu on ollut jopa mahdoton, kun tilanne on päästetty liian pahaksi. Meillä kansallinen ryhtiliike voidaan vielä tehdä ja se on tehtävä, Heinonen sanoo ja nostaa esimerkiksi Ruotsin ongelmalähiöt.

– Alle viisi prosenttia kansalaisista tekee selvästi yli puolet kaikista rikoksista. Nämä erilaiset pahoinpitelyt ja ilkivallanteot ovat juuri niitä rikoksia jotka vaikuttavat turvallisuudentunteeseemme, Heinonen muistuttaa.