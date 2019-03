Timo Heinonen on huolissaan SDP:n raidelinjauksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja pitää shokkiuutisena Antti Rinteen (sdp.) lausuntoa pääradan remontin laittamisesta jäihin.

Kokoomuksen kansanedustaja ja Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen on huolissaan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen raideinvestointeja koskevista linjauksista. Aamulehti kertoi, että Rinne laittaisi pääradan remontin jäihin ja isoista ratahankkeista Rinne nostaisikin ykköseksi Helsingin keskustan Pisararadan.

– Tämä on shokkiuutinen tänne pääradan varteen. Pääradan välityskyvyn parantamisen hanke oli jo hyvässä vauhdissa ja hankeyhtiön kautta ehtisimme hyvin saada suunnittelun valmiiksi niin, että pääsisimme mukaan hakemaan hankkeelle myös EU:n seuraavan rahoituskauden tukea. Ja myös Hämeenlinnan ja Riihimäki olisivat saamani tiedon mukaan päässeet alusta asti mukaan, vaikka julkisuudessa onkin kerrottu toista, toteaa Heinonen tiedotteessa.

Hän kertoo, että hankkeen laittaminen jäihin tarkoittaa asiantuntijoiden mukaan jopa seitsemän vuoden viivästystä, jos hanke tehtäisiinkin yksin valtiovetoisena. Nyt työnsä päättävän hallituksen suunnittelemassa valtiojohtoisessa hankeyhtiömallissa suunnittelu olisi vienyt vain parisen vuotta.

– Toisaalta on nyt hyvä tietää näin vaalien alla, että SDP priorisoikin ykköseksi Pisararadan. Tämä oli ikävä uutinen tänne pääradan varteen Riihimäen ja Hämeenlinnan seudulle. On tärkeä saada päärata nyt kuntoon, ja nopeat junat pysähtymään myös Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Pääradan toimivuus ja kuntoon saaminen näkyy suoraan myös maamme talouskasvussa ja menestyksessä, ja jos Rinne pääsee nyt tavoitteensa mahdollisessa hallitusvastuussa toteuttamaan niin pahaa pelkään, että vaikutukset ovat karuja, toteaa Heinonen.

Heinosen mukaan oli alkuun vaikea uskoa, että myös Tampereellekin erittäin tärkeän pääradan remontin demarit ovatkin nyt ohittamassa.

– Tampereella on vahva demareiden edustus pormestari Lauri Lylyä myöten. En olisi ikinä uskonut, että Rinne sivuuttaa heidänkin äänen ja tahdon tässä. Me jatkamme kokoomuksessa kuitenkin työtä sen eteen, että päärata on ensi hallituksenkin ykköshanke. Onneksi siitäkin nyt voi äänestää ja kertoa mielipiteensä eduskuntavaaleissa, Heinonen muistuttaa.

Heinonen istui päättyvällä eduskuntakaudella myös Valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa.