Timo Heinonen: Lyijyn täyskielto on kohtuuton

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja on huolissaan myös lyhyiden siirtymäaikojen vaikutuksista.

Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on huolissaan Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n esityksestä kieltää lyijyn käyttö metsästyksessä, urheiluammunnassa, ampumaradoilla ja kalastuksessa.

Heinonen pitää esiteltyä täyskieltoa kohtuuttomana ja tarpeettomana.

– Juuri viime vuonnahan vasta runnoivat läpi jo varsin laajan lyijykiellon. Sen kosteikkomääritelmän myötä Suomessa kieltoon menee iso osa maa-alueistakin, kun mukaan otetaan myös suot, rämeet ja ojitetut pellot. Nyt esitelty täyskielto sitten laittaisi stopin myös ampumaratatoiminnalle sisäratoja lukuun ottamatta, Heinonen toteaa.

– Käytännössä haulikkojen kohdalla tämä tarkoittaisi täydellistä kieltoa, sillä kielto koskisi käytön lisäksi myös myyntiä. Kiväärien osalta lyijy olisi kielletty metsästyksessä.

Heinosen pitää myös lyijyn käytön lopettamiseen liittyviä siirtymäaikoja huolestuttavan lyhyinä. Hän katsoo, että jos lyijyn täyskielto tulee voimaan 1,5–5 vuoden siirtymäajalla, aiheuttaisi se ahdingon reserviläisten SRA-ammunnoille ja toisi muutoksia metsästäjille.

Jos Suomi lyijykiellon kuitenkin hyväksyy, tulisi Heinosen mukaan kiinnittää huomiota siirtymäaikaan ja aseiden vaihtamiseen liittyvään sääntelyyn.

– Siirtymäajaksi ei tietenkään saa hyväksyä 3–5 vuotta, mutta myös aseiden päivittämistä pitää tällaisen jälkeen tukea ja helpottaa. Esimerkiksi vanha haulikko tai kivääri pitää tällaisessa tilanteessa voida vaihtaa uuteen vain kevyellä ilmoitusmenettelyllä. Näin siis vähintään silloin, kun vanha ase vaihtuu yks’yhteen uuteen, Heinonen vaatii.

Heinonen huomauttaa, että kansallisella tasolla lyijyhaulit ovat olleet osittain kiellettyjä metsästyksessä jo pitkään.

– Näkyvän veden määritelmän pitäisi kyllä riittää lyijyn käytön kieltämisen rajaksi. Nyt tehty ja seuraavaksi näköjään tehtävä täyskielto on kohtuuton. Meillähän metsästyksessä on jo 25 vuoden ajan ollut vesistöjen lähellä lyijyhaulit kielletty. Meillä on siis toimittu omalla kansallisella lainsäädännöllä erittäin vastuullisesti.

Heinonen perääkin asiaan maakohtaista tarkastelukulmaa.

– Tällainen sääntely tulisi tietenkin tarkastella aina maakohtaisesti. Meillä pitää ottaa huomioon ampumaratatoiminta ja ampumaurheilu, metsästys, mutta myös maanpuolustuksemme kannalta keskeisen tärkeä reserviläistoiminta ja reserviläisten ampumataidon ylläpito, muistuttaa Heinonen.